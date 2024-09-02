Eylül 2024 en ucuz 0 otomobiller: Yeni fiyat listesi güncellendi! Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Skoda, Peugeot...

Otomobil pazarında Eylül ayı itibarıyla yeni fiyatlar dikkat çekiyor. Sıfır otomobil almak isteyenler için Kia, Hyundai ve Skoda gibi markaların giriş seviyesi modellerinde cazip fiyatlar sunulmaya devam ediliyor. Vergi düzenlemeleri ve üretim maliyetlerindeki artışa rağmen, markalar uygun fiyatlı otomobil arayanlar için çeşitli kampanyalar ve indirim fırsatları sunmaya devam ediyor.

Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'de sıfır otomobil fiyatlarında önemli değişiklikler gözlemleniyor. Nisan ayına kadar hızla artan fiyatlar, yaz aylarında yerini indirimlere bırakmıştı. Ancak Eylül ayına geldiğimizde dolar kurunun yükselmesi, bazı markaların yeni zam kararları almalarına neden oldu.

Pek çok otomobil markası, fiyat artışı yapıp yapmayacağı konusunda henüz net bir karar vermemiş durumda, ancak 1 Eylül itibarıyla yeni fiyatlarını açıklayan markalar da var. Düşen talep ve vatandaşların tasarrufa yönelmesiyle birlikte bayiler ve markalar yeniden kampanyalar başlatarak müşterilere avantajlı teklifler sunmaya çalışıyor.