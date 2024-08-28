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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! OVP'de olumlu seyir... Dezenflasyon süreci devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığından toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. 2025-2027 yılları arasını kapsayacak olan Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiği bildirilirken, "OVP’nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır" denildi. Dezenflsayon sürecinin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 16:50 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 16:59
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! OVP’de olumlu seyir... Dezenflasyon süreci devam ediyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Saat 11.00'de başlayan toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

2025-2027 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program (OVP) çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasından bu yana geçen bir yıllık süre zarfında elde edilen kazanımlar değerlendirilmiştir. Uzun bir süredir hazırlıkları devam eden ve önümüzdeki hafta açıklanması planlanan 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP'ye ilişkin hazırlık çalışmalarımız katılımcı bir anlayış ve ekip ruhu içinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de devam etmiştir.

"SON AŞAMAYA GELEN OVP ÇALIŞMALARI ELE ALINDI"

OVP hazırlık sürecinde özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşları, akademi dünyası dahil ilgili paydaşlarla görüşülmüş; ayrıca bakanlıklarımız da kendi alanlarında ilgili kuruluşlarla istişarelerde bulunmuştur. Bugün yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısında son aşamaya gelen OVP çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

OVP'DE OLUMLU SEYİR

Uyguladığımız OVP'nin olumlu sonuçları pek çok alanda alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda; bu yıl Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmektedir. İhracat ve turizm gelirimiz artmakta, cari işlemler açığı öngörülenden çok daha hızlı şekilde düşmektedir. İstihdamımız artmaya devam ederken, işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyretmektedir.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARIIN NOT ARTIRIMI SÜRÜYOR

İyileşen uluslararası rezervler ve düşen kredi risk primi ile beraber makrofinansal istikrarımız güçlenmektedir. Yüksek miktardaki deprem harcamalarına rağmen, bütçe açığı öngörülenden daha düşük seviyede gerçekleşmektedir. Programımızın oluşturduğu güven ortamı ile beraber, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımı sürmektedir.


2025-2027 dönemini kapsayacak OVP çalışmalarındaki son durum ele alınmıştır. Eylül ayının ilk haftasında açıklanması planlanan OVP'nin temel politika hedefleri görüşülerek, küresel ve yurt içi ekonomideki gelişmeler ışığında oluşturulan güncel makroekonomik tahminler ile bütçe büyüklükleri değerlendirilmiştir.

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