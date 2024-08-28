Piyasaya operasyona geçit yok! Şimşek istifa etti yalanını ortaya atmıştı! Cemal Enginyurt yırtamayacak! SPK didik didik ediyor





6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde ise; "Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler ile sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Enginyurt'un borsa işlemleri incelendiği bilgisini paylaşarak, eğer bu paylaşımdan menfaat elde ettiyse SPK Kanunu'na göre ceza alacağını ifade etti. Güngör, Enginyut'un menfaat elde etmediyse de TCK'dan hesap vereceğini paylaştı.