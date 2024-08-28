Piyasaya operasyona geçit yok! Şimşek istifa etti yalanını ortaya atmıştı! Cemal Enginyurt yırtamayacak! SPK didik didik ediyor

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini iddia etti.
Bakan Şimşek bu asılsız iddiayı yalanladı.
Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini iddia etti.
Bakan Şimşek bu asılsız iddiayı yalanladı.
SİCİLİ KABARIK ÇIKTI
Cemal Enginyurt'un 2002 yılında da borsada manipülasyon yaparak yatırımcıları zarara sokmak suçundan ceza aldığı ortaya çıkarken, SPK, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Piyasa Dolandırıcılığı" başlıklı maddesine dayanarak Enginyurt hakkında inceleme başlattı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da maksatlı ve yanıltıcı haberle üzerinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlattığını duyurdu.
TCK'nın ilgili maddesinde "Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." ifadelerinin yer aldığı görüldü.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde ise; "Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler ile sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır." ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Enginyurt'un borsa işlemleri incelendiği bilgisini paylaşarak, eğer bu paylaşımdan menfaat elde ettiyse SPK Kanunu'na göre ceza alacağını ifade etti. Güngör, Enginyut'un menfaat elde etmediyse de TCK'dan hesap vereceğini paylaştı.
PAYLAŞIMI YAYANLAR DA MERCEK ALTINDA
Güngör, "Edindiğim bilgiye göre, Enginyurt paylaşımını yayanlarla ilgili de inceleme başlatıldı. Onların da borsadaki işlemlerine bakılıyor.
Şunu da belirteyim; Enginyurt, paylaşımın saat 20:09'a yapıldığını, borsanın o saatte kapalı olduğunu söyleyerek pek yırtacağa benzemiyor. Zira, o saatte Borsa İstanbul kapalı olsa da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) Akşam Seansı açık… (Enginyurt borsayı da çalışma şartlarını da manipülasyonun ne olduğunu da iyi bilir. Malumunuz, Altınyağ davasında İMKB'nin ilk hapis cezası kesilen kişilerindendir) SPK, hem Cemal Enginyurt'un hem de onun paylaşımını yayanların VİOP işlemlerini didik didik ediyor." dedi.
Öte yandan SPK'nın yalnızca Enginyurt'un vukuatını değil son dönemde devalüasyon söylentisi çıkaranları da yakın takibe aldığı öğrenildi.