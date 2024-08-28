BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 9.757,16 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 66,1 milyar lira oldu.

Günün dikkat çeken hareketleri arasında bankacılık endeksinin yüzde 0,96 oranında değer kaybetmesi yer alırken, holding endeksi yüzde 0,27 oranında yükseldi. Sektörel bazda inşaat endeksi yüzde 2,59'luk artışla en çok kazandıran sektör olurken, menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 1,32'lik kayıpla en fazla düşen sektör olarak öne çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanacak önemli makroekonomik veriler öncesinde yatırımcılar yön arayışında.

Özellikle çip devi Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosu ve ABD'de yarın duyurulacak olan büyüme ile 2. Çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri, piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir.

Yarın yurt içinde ticari gayrimenkul fiyat endeksi, ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek. Yurtdışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi, Almanya'da enflasyon verileri ve ABD'de büyüme gibi kritik veriler takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.650 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ayrıca, 30 Ağustos Cuma gününün Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde gerçekleştirilecek.