Kuaförlere ’tatil’ ayarı

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günleri kapalı olmasına yönelik kararda, İstanbul için uygulanacak istisnalar belli oldu. Buna göre, Ramazan ve Kurban Bayramı ve öncesindeki bir hafta, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının bir hafta öncesi ile düğün, nişan, sünnet ve mezuniyet törenleri için berber, kuaför ve güzellik merkezleri pazar günleri de çalışabilecek. İstanbul Valiliği'ne bağlı Ticaret İl Müdürlüğü'nün kararı Ticaret ve İçişleri Bakanlıkları ile berber, kuaför ve güzellik salonu odalarına gönderilirken, pazar günleri izin uygulaması ise devam edecek.

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