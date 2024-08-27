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Memura en az 43 bin TL: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Tahminler neler?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yükselecek. Zam oranına ilişkin 3 tahmin bulunurken, buna göre en düşük memur maaşının 43 bin lirayı aşabileceği ortaya çıktı.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 07:06 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 07:06
Memura en az 43 bin TL: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Tahminler neler? 1

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi gözünü Ocak zammına çevirdi. Ocak'ta maaşlara Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

Memura en az 43 bin TL: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Tahminler neler? 2

2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı enflasyon farkını gösterecek. Enflasyon farkına, dolayısıyla Ocak zammına ilişkin 3 tahmin bulunuyor.

Memura en az 43 bin TL: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Tahminler neler? 3

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da yüzde 34 ve 42. Buna göre, enflasyon yılı yüzde 38 seviyesinde tamamlarsa, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek.

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