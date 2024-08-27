Memura en az 43 bin TL: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Tahminler neler?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yükselecek. Zam oranına ilişkin 3 tahmin bulunurken, buna göre en düşük memur maaşının 43 bin lirayı aşabileceği ortaya çıktı.
Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi gözünü Ocak zammına çevirdi. Ocak'ta maaşlara Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.
2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı enflasyon farkını gösterecek. Enflasyon farkına, dolayısıyla Ocak zammına ilişkin 3 tahmin bulunuyor.
Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da yüzde 34 ve 42. Buna göre, enflasyon yılı yüzde 38 seviyesinde tamamlarsa, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek.