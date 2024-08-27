Memura en az 43 bin TL: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Tahminler neler?

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi gözünü Ocak zammına çevirdi. Ocak'ta maaşlara Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

3

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da yüzde 34 ve 42. Buna göre, enflasyon yılı yüzde 38 seviyesinde tamamlarsa, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek.