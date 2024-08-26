Özata Denizcilik kaç lot verir? Özata Denizcilik halka arz tarihi ne zaman, katılım endeksine uygun mu?

Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş., finans dünyasının merkezinde yerini alarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını aldıktan sonra 27-29 Ağustos tarihleri arasında yatırımcılar için kapılarını aralıyor. Bu önemli adımda, şirketin halka arz olacak hisse senetleri için belirlenen fiyat 105 TL olarak dikkat çekiyor. Özata Denizcilik, toplamda 11 milyon 350 bin TL değerindeki sermaye artışıyla piyasalardaki yerini sağlamlaştırırken, aynı zamanda 2 milyon TL nominal değere sahip hisselerini de yatırımcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bu süreç, yatırımcıların büyük bir ilgi ve merakla takip ettiği bir döneme işaret ediyor ve şirketin piyasalardaki etkin rolünü daha da pekiştiriyor.