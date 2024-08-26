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Özata Denizcilik kaç lot verir? Özata Denizcilik halka arz tarihi ne zaman, katılım endeksine uygun mu?

Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını müteakip, 27-29 Ağustos tarihlerinde hisse talep toplama sürecine giriş yaptı. Yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu süreçte, şirketin halka arz edilecek hisse senetlerinin fiyatı 105 TL olarak belirlendi. Şirket, toplam 11 milyon 350 bin TL nominal değerde sermaye artışı yaparken, 2 milyon TL nominal değerdeki hisselerini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 15:11 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 15:11
Özata Denizcilik kaç lot verir? Özata Denizcilik halka arz tarihi ne zaman, katılım endeksine uygun mu?

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Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş., finans dünyasının merkezinde yerini alarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını aldıktan sonra 27-29 Ağustos tarihleri arasında yatırımcılar için kapılarını aralıyor. Bu önemli adımda, şirketin halka arz olacak hisse senetleri için belirlenen fiyat 105 TL olarak dikkat çekiyor. Özata Denizcilik, toplamda 11 milyon 350 bin TL değerindeki sermaye artışıyla piyasalardaki yerini sağlamlaştırırken, aynı zamanda 2 milyon TL nominal değere sahip hisselerini de yatırımcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bu süreç, yatırımcıların büyük bir ilgi ve merakla takip ettiği bir döneme işaret ediyor ve şirketin piyasalardaki etkin rolünü daha da pekiştiriyor.

Cem zeytin AŞ halka arz ne zaman?

Özata Denizcilik Lot Dağılımı ve Tahsisat Detayları

Özata Denizcilik'in halka arzında, katılım miktarına göre lot dağılımı şu şekilde gerçekleştirilecek:

300 bin katılımda 23 lot, kişi başı 2415 TL,

700 bin katılımda 10 lot, kişi başı 1050 TL,

1.1 milyon katılımda 6 lot, kişi başı 630 TL,

1.5 milyon katılımda 5 lot, kişi başı 525 TL,

1.9 milyon katılımda 4 lot, kişi başı 420 TL,

2.3 milyon katılımda 3 lot, kişi başı 315 TL,

2.7 milyon katılımda yine 3 lot, kişi başı 315 TL,

3.1 milyon katılımda 2 lot, kişi başı 210 TL şeklinde olacak.

Özata Denizcilik halka arz tarihi ne zaman, katılım endeksine uygun mu?

Özata Denizcilik, halka arzını gerçekleştireceği 27-29 Ağustos tarihleri itibarıyla, halka açıklık oranı %18,71 olarak belirlendi. Şirket, 1.4 milyar TL değerindeki halka arz büyüklüğüyle, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapmayı hedeflemekte. Bu durum, Özata Denizcilik'in halka arz katılım endeksine uygun bir şekilde ilerlediğini göstermektedir.

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