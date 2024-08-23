Türkiye petrol üretiminde rekor kırdı! Ham petrol üretimi 107 bin 621 varile, doğalgaz üretimi de 7.6 milyon metreküpe çıktı

Enerji Bakanlığı, petrol ve doğalgazda üretimi artıracak çalışmalara devam ediyor. Bu ay içinde hem petrolde hem gazda günlük üretim rekorları kırıldı. Bakan Alparslan Bayraktar, bunları şöyle anlattı:

● 17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz, 107 bin 621 varil oldu. 95 bin 656 varilini TPAO gerçekleştirdi. Aynı gün Gabar'da 47 bin 58 varillik üretime ulaştık. ● Doğalgazda da 15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık. Sadece Sakarya Gaz Sahası'nın üretimi 6 milyon 146 bin metreküp oldu.

● Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, mühendislerimizle, imkân ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni sondajlar ve inşallah yeni keşiflerle üretimi daha da artıracağız.

FATURALARA YANSIDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası çalışması, enerjide yerli ve milli atılımın yol haritası oldu. Türkiye, büyük bir atılımla kendi doğalgaz ve petrolünü bulup çıkarabilen dünyanın nadir ülkeleri arasına adını yazdırırken, yapılan keşiflerden elde edilen gelir vatandaşa doğrudan yansıtıldı. Bu ay itibariyle halen uygulamada olan desteklemelerle vatandaş uluslararası enerji fiyatları baz alındığında 1000 lira gelecek elektrik faturasının 400 lirasını kendi öderken, bunun 600 lirasını ise devlet karşılıyor. Doğalgazda ise 1000 liralık faturanın 300 lirasını vatandaş öderken, yüzde 70'ini devlet karşılıyor.