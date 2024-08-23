1 milyon liraya okul öncesi eğitim! Özel anaokulları zammı abarttı fiyatlar tıp fakültesini geçti

TED Rönesans Koleji'nin anaokulu fiyatı 85 bin 500 lira yemek ücretiyle beraber 470 bin lira civarında. Anaokulu ücreti; Terakki Vakfı'nda 350 bin, Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları'nda 70 bin lira yemek ücretiyle beraber 455 bin, Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde 71 bin 500 lira yemek ücretiyle birlikte 456 bin 500 lira. Tüm anaokullarında yemek zorunlu. Ancak çoğu okul ücretlerini açıklarken yemeği dâhil etmiyor. Veliler yemek için de ayrı ücret ödemek durumunda kalıyor.

LİSANS EĞİTİMİ DAHA UCUZ

Türkiye genelindeki vakıf üniversitelerinin 4 yıllık lisans programı ücretlerinin çoğu okul öncesi eğitimden daha ucuz. Örneğin; Bilkent Üniversitesi'nin tüm programları bu yıl 620 bin lira olarak açıklandı.

Yeditepe Üniversitesi'nin yüzde 50 burslu hukuk fakültesi ücreti 342 bin 500, işletme fakültesinin burssuz ücreti 580 bin lira. Bahçeşehir Üniversitesi'nin burssuz hukuk fakültesi ücreti 650 bin lira. Medipol Üniversitesi'nin yüzde 25 burslu tıp fakültesi 360 bin, hukuk fakültesi ücreti 202 bin 500 lira. Başkent Üniversitesi'nin tıp ve diş hekimliği ücretleri bu yıl 820 bin, eczacılık ise 615 bin lira olarak açıklandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN