ŞOK aktüel 21-27 Ağustos indirimi! Kağıt Havlu 6’lı 44 TL, Makine Tableti 50’li 275 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 13.999 TL...

ŞOK'un 21-27 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan yeni haftalık kataloğu görücüye çıktı. Bu haftanın indirimli ürünleri arasında iPhone 13, klima çeşitleri, avize çeşitleri ve Karcher buharlı temizleyici gibi ilgi çekici seçenekler yer almakta. Ayrıca, yaz sıcağında ferahlamak isteyenler için kanatsız fan ve hava temizleyici ürünleri de mevcut. İşte ŞOK aktüel ürünler listesi...