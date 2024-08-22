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ŞOK aktüel 21-27 Ağustos indirimi! Kağıt Havlu 6’lı 44 TL, Makine Tableti 50’li 275 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 13.999 TL...

ŞOK mağazaları, 21-27 Ağustos haftasında alışveriş severlere birçok fırsat sunuyor. Bu hafta ŞOK'un aktüel kataloglarında iPhone 13, çeşitli klima modelleri, şık avize çeşitleri, Karcher buharlı temizleyici, kanatsız fan ve hava temizleyici gibi popüler ürünler öne çıkıyor. Ayrıca, gıda ürünlerinde de cazip indirimler bulunmakta. Fırsatları kaçırmamak için ŞOK mağazalarına uğrayabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 20:06 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 20:11
ŞOK aktüel 21-27 Ağustos indirimi! Kağıt Havlu 6’lı 44 TL, Makine Tableti 50’li 275 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 13.999 TL...

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ŞOK'un 21-27 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan yeni haftalık kataloğu görücüye çıktı. Bu haftanın indirimli ürünleri arasında iPhone 13, klima çeşitleri, avize çeşitleri ve Karcher buharlı temizleyici gibi ilgi çekici seçenekler yer almakta. Ayrıca, yaz sıcağında ferahlamak isteyenler için kanatsız fan ve hava temizleyici ürünleri de mevcut. İşte ŞOK aktüel ürünler listesi...

🛁 Şampuanlar ve Temizlik Ürünleri:

💧 Head&Shoulders Mentol/Klasik Şampuan 625 ml + 330 ml - 219 TL

🌿 Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 700 ml - 79,90 TL

🌸 Xo Soft&Effective/Sensitivie&Effective Kadın Deodorant Çeşitleri 150 ml - 59,90 TL

🧻 Confort Geri Dönüştürülmüş Kağıt Havlu 6'lı - 44 TL

🍽️ Fairy Platinum Plus Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı - 229 TL

🍽️ Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 50'li - 275 TL

🧺 Omo Toz Deterjan 9 kg - 318 TL

🧼 Bingo Fresh Yüzey Temizleyici 2,5 L - 69,90 TL

🛋️ Ev Eşyaları ve Mobilya:

🏠 Krem Desenli Gold Ayak 2'li Konik - 459 TL

💡 Antrasit/Krem/Gri/Hasır Desenli Beyaz Es Avize - 289 TL

💡 Gri/Antrasit/Krem/Sütlü Kahve/Beyaz Avize - 279 TL

💡 Gold Ayak 3'lü Set Çeşitleri - 589 TL

👞 Forte Ayakkabılık Varna Meşe - 1.499 TL

📚 Vega Dar Kitaplık Varna Meşe - 1.049 TL

🖥️ Arma Çalışma Masası Opak Beyaz - 1.449 TL

📺 Santa TV Ünitesi Varna Meşe - 1.299 TL

📚 Ruby Geniş Kitaplık Varna Meşe - 1.099 TL

📺 Vega TV Ünitesi Opak Beyaz - 1.199 TL

🛋️ Diğer Ev Ürünleri:

📺 Vere TV Ünitesi Victoria Ceviz - 1.299 TL

🪑 Slot Yan Sehpa Opak Beyaz - 649 TL

👞 Mio Ayakkabılık Varna Meşe/Ceviz - 699 TL

🪑 Terna Orta Sehpa Opak Beyaz - 899 TL

📺 Hoar TV Ünitesi Opak Beyaz - 1.149 TL

🏡 Vega Konsol Varna Meşe - 2.099 TL

🛏️ Vega Raflı Komodin Varna Meşe - 949 TL

🛒 Gıda ve Temizlik:

🥛 Mis %0,6 Yağlı Homojenize Yoğurt 3 Kg - 79,90 TL

🧀 Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 g - 99 TL

🫒 Lio Kırma Yeşil Zeytin (141-160) 400 g - 59,50 TL

🧀 İçim Kaşar Peyniri 700 g - 189 TL

🥛 Torku %3,3 Yağlı UHT Süt 1 L - 29,50 TL

🍕 Süper Fresh Pizza King 780 g - 129 TL

🍦 Algida Maraş Bol Kaymak 500 ml - 99,90 TL

🍅 Bizim Vatan Domates Salçası 650 g - 29,90 TL

🔧 Elektronik ve Beyaz Eşya:

❄️ Ufo ATB-01 Soğuk Buharlı Portatif Vantilatör - 6.599 TL

🌬️ Baymak Elegant Prime 18 18000 BTU Inverter Klima - 40.999 TL

📺 Philips 50PUS8108 50" 127 Ekran 4K Ultra HD Smart Ambilight Led TV - 18.499 TL

🌬️ E.C.A. Ecotech ESA2112A100 R32 12000 BTU Inverter Klima - 25.599 TL

📱 iPhone 13 128GB Midnight Cep Telefonu - 36.999 TL

🌬️ Baymak Elegant Plus UV 18 18000 BTU Inverter Klima - 39.999 TL

🧼 Karcher SC 2 Easyfix Buharlı Temizleyici - 6.999 TL

🌬️ Ufo ATH-20 Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici - 7.499 TL

🧺 LG F4V3VYW3WE 9 Kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi - 16.999 TL

🧺 Samsung WW70T4020CE Çamaşır Makinesi - 13.999 TL

🧺 Altus AL 9103 DB 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi - 13.999 TL

👗 Giyim:

🛌 Kadın Pijama Takımı Kalpli - 349 TL

🌞 Crop Oversize Şort Takım - 219 TL

🛌 Kadın Pijama Takımı Çeşitleri - 279 TL

🛌 Kadın Pijama Takımı Gömlek Yaka - 299 TL

🛌 Kadın Pijama Takımı Puantiye - 239 TL

🛌 Erkek Pijama Takımı Uzun Kol - 329 TL

🛌 Kadın Viskon 2'li Gecelik-Sabahlık Takımı - 349 TL

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