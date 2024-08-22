ŞOK aktüel 21-27 Ağustos indirimi! Kağıt Havlu 6’lı 44 TL, Makine Tableti 50’li 275 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 13.999 TL...

ŞOK'un 21-27 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan yeni haftalık kataloğu görücüye çıktı. Bu haftanın indirimli ürünleri arasında iPhone 13, klima çeşitleri, avize çeşitleri ve Karcher buharlı temizleyici gibi ilgi çekici seçenekler yer almakta. Ayrıca, yaz sıcağında ferahlamak isteyenler için kanatsız fan ve hava temizleyici ürünleri de mevcut. İşte ŞOK aktüel ürünler listesi...
🛁 Şampuanlar ve Temizlik Ürünleri:
💧 Head&Shoulders Mentol/Klasik Şampuan 625 ml + 330 ml - 219 TL
🌿 Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 700 ml - 79,90 TL
🌸 Xo Soft&Effective/Sensitivie&Effective Kadın Deodorant Çeşitleri 150 ml - 59,90 TL
🧻 Confort Geri Dönüştürülmüş Kağıt Havlu 6'lı - 44 TL
🍽️ Fairy Platinum Plus Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı - 229 TL
🍽️ Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 50'li - 275 TL
🧺 Omo Toz Deterjan 9 kg - 318 TL
🧼 Bingo Fresh Yüzey Temizleyici 2,5 L - 69,90 TL
🛋️ Ev Eşyaları ve Mobilya:
🏠 Krem Desenli Gold Ayak 2'li Konik - 459 TL
💡 Antrasit/Krem/Gri/Hasır Desenli Beyaz Es Avize - 289 TL
💡 Gri/Antrasit/Krem/Sütlü Kahve/Beyaz Avize - 279 TL
💡 Gold Ayak 3'lü Set Çeşitleri - 589 TL
👞 Forte Ayakkabılık Varna Meşe - 1.499 TL