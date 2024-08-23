SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Atıl kalan arazi kiraya verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Atıl kalan arazi kiraya verilecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre; 2 yıl ekilmeyen tarım arazileri Bakanlık tarafından kiralanacak. Üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilecek. Kiraya verilecek arazilerin tespiti amacıyla il veya ilçe müdürlüğü bünyesinde Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak. Kira bedeli arazi sahibine ödenecek. (Rana BÜYÜKTAŞ)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Sahibi Paris gezisinin sponsoru mu?
1 milyon liraya okul öncesi eğitim! Özel anaokulları zammı abarttı fiyatlar tıp fakültesini geçti
Türk Telekom
Tahliye edilen Dilan Polat’a sosyal medyadan takipçi yağıyor! 4 günde 600 bin arttı: 6.6 milyona yükseldi
Ek ödemeler tazminatı artırır | Çalışanlar tazminatlarını nasıl yükseltebilir? Kıdem hesabına neler, nasıl katılır? Ocak ayında ne kadar yükselecek?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de kritik açıklamalar! Rum kesimi ABD-İngiltere’nin üssü konumunda!
Türkiye’nin konuştuğu İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni görüntüler! Üsküdar Belediyesi CHP’ye geçtikten sonra ağaç katliamı
Kartal fırsat tepti! Beşiktaş 2 farklı öne geçtiği maçta Lugano ile 3-3 berabere kaldı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöp krizi ikinci gününde! Vatandaştan isyan: Etraf böcek kaynıyor
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul edecek
Bu işin Trabzon’u da var! Trabzonspor St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı
İsrail askerlerinden Tulkerim’de evi kurşunlanan Filistinli’ye şok yanıt: Evin güzeldi ama, üzgünüz
Erteleme iddialarına son noktayı koydu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide görüldü! Batı Nil virüsü nedir? Nasıl bulaşır?
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
SON DAKİKA