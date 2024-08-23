Ek ödemeler tazminatı artırır | Çalışanlar tazminatlarını nasıl yükseltebilir? Kıdem hesabına neler, nasıl katılır? Ocak ayında ne kadar yükselecek?

İşten ayrılanların en önemli güvencelerinden olan kıdem tazminatı son brüt ücret üzerinden ödeniyor. Çalışırken yapılan pek çok ek ödeme de hesaba katılıyor. Peki hangi ödemeler tazminatı yükseltiyor? İşte detayları...
Çalışanların en önemli güvencesi kıdem tazminatı. Özel sektörde çalışanlar işten ayrılırken ya da emekli olurken kıdem tazminatıyla toplu para alabiliyor. Bu para son ücret üzerinden verilirken, çalışana verilen pek çok ek ödeme de hesaplamaya dahil ediliyor.
Yüksek tazminat için maaşın yanı sıra doğru hesaplamanın da önemi bulunuyor. İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...
■ TAZMİNAT NASIL HESAPLANIYOR?
Kıdem tazminatı çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Çıkan tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. Ancak tazminatın bir tavanı bulunuyor. Bu yılın ikinci yarısında işten ayrılanlara çalıştığı her yıl için 41 bin 828 lira ödeniyor. Tazminattan damga vergisi kesildiği için çalışanın eline her yıl için en çok 41 bin 510 lira geçiyor.