Ek ödemeler tazminatı artırır | Çalışanlar tazminatlarını nasıl yükseltebilir? Kıdem hesabına neler, nasıl katılır? Ocak ayında ne kadar yükselecek?

Çalışanların en önemli güvencesi kıdem tazminatı. Özel sektörde çalışanlar işten ayrılırken ya da emekli olurken kıdem tazminatıyla toplu para alabiliyor. Bu para son ücret üzerinden verilirken, çalışana verilen pek çok ek ödeme de hesaplamaya dahil ediliyor.

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■ TAZMİNAT NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Çıkan tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. Ancak tazminatın bir tavanı bulunuyor. Bu yılın ikinci yarısında işten ayrılanlara çalıştığı her yıl için 41 bin 828 lira ödeniyor. Tazminattan damga vergisi kesildiği için çalışanın eline her yıl için en çok 41 bin 510 lira geçiyor.