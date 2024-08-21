Fed tutanakları yayımlandı! Faiz indirimi olacak mı?

Fed 31 Temmuz'da açıkladığı kararla politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.

GELECEK TOPLANTIDA İNDİRİM SİNYALİ Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, gelecek toplantıda faiz indirimine gidilebileceğini gösterdi.

TUTANAKLAR YAYIMLANDI ABD Merkez Bankası ( Fed ) Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Yetkililerin tamamının federal fon oranı hedef aralığının yüzde 5,25-5,50'de tutulmasını desteklediği vurgulanan tutanaklarda, "Ancak birkaçı, enflasyondaki son gelişmelerin ve işsizlik oranındaki artışların bu toplantıda hedef aralığının 25 baz puan düşürülmesi için makul bir gerekçe oluşturduğunu veya böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti." bilgisi verildi.

Tutanaklarda, yetkililerin, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven sağlamak için ek bilgiye ihtiyaç duyulduğunu belirttiği aktarıldı.

Yine de açıklanan verilerin, yetkililerin, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine dair güvenlerini artırdığı düşüncesine işaret edilen tutanaklarda, "Büyük çoğunluk, veriler beklendiği gibi gelmeye devam ederse gelecek toplantıda politikayı gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını gözlemledi." ifadesi kullanıldı.