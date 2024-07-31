Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), gösterge gecelik faiz oranını %5,25-%5,50 aralığında tuttuğu iki günlük politika toplantısının sonunda yaptığı açıklamada, "Komite'nin %2'lik hedefine doğru bir miktar daha ilerleme kaydedildi" dedi, ancak aynı zamanda 5 Kasım ABD seçimlerine sadece yedi hafta kala 17-18 Eylül toplantısında faiz indirimi için zemin hazırladı.

Fed faiz oranlarını sabit tuttu ancak enflasyonun ABD merkez bankası nın %2'lik hedefiyle uyumlu hale gelmeye devam etmesi nedeniyle Eylül ayındaki bir sonraki toplantıda borçlanma maliyetlerini düşürmenin kapısını açtı.

Fed, enflasyonun artık sadece "bir miktar yüksek" olduğunu söyledi; bu, yükselen fiyatlara karşı verdiği savaşın büyük bölümünde kullandığı enflasyonun "yüksek" olduğu değerlendirmesinden önemli bir düşüş.

Fed yetkilileri, para politikasını belirlerken izledikleri "siyaset değil veri" yaklaşımını zedeleyebilecek herhangi bir adımdan kaçınırken, son aylarda enflasyonda yaşanan istikrarlı düşüş, enflasyon savaşının sonuna yaklaşıldığı konusunda geniş bir mutabakat oluşmasına yol açtı.

Buna ek olarak Fed, "enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli" olduğunu belirten ifadeyi kaldırdı ve yerine politika yapıcıların artık "Kongre'nin istikrarlı fiyatlarla tutarlı bir şekilde azami istihdamı sürdürme görevini içeren ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli" olduğunu kabul etti.

ABD merkez bankacıları, para politikasının ekonomiyi etkileme süresini hesaba katmak için enflasyonun hedeflerine dönmesinden önce borçlanma maliyetlerini düşürmenin uygun olacağını söylediler.

Fed'in son politika açıklamasında belirttiğine göre, şu ana kadar ekonomi "sağlam bir hızda genişlemeye devam etti" ve "istihdam artışları ılımlı" olsa da, işsizlik oranı "düşük kalmaya devam ediyor"