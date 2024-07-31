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FED faiz kararını açıkladı! FED'in faiz kararı ne oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası yapılan açıklamada Fed, Eylül ayında bir faiz indirimi taahhüdünde bulunmadı ve politika yapıcıların borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce hala "enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güvene" ihtiyaç duyduklarını tekrarladı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 20:29 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 22:02
FED faiz kararını açıkladı! FED’in faiz kararı ne oldu?

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Fed faiz oranlarını sabit tuttu ancak enflasyonun ABD merkez bankasının %2'lik hedefiyle uyumlu hale gelmeye devam etmesi nedeniyle Eylül ayındaki bir sonraki toplantıda borçlanma maliyetlerini düşürmenin kapısını açtı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), gösterge gecelik faiz oranını %5,25-%5,50 aralığında tuttuğu iki günlük politika toplantısının sonunda yaptığı açıklamada, "Komite'nin %2'lik hedefine doğru bir miktar daha ilerleme kaydedildi" dedi, ancak aynı zamanda 5 Kasım ABD seçimlerine sadece yedi hafta kala 17-18 Eylül toplantısında faiz indirimi için zemin hazırladı.

FAİZİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ KARARI OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Fed Başkanı Powell, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti.

Politika yapıcıların borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce hala "enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güvene" ihtiyaç duyduklarını tekrarladı.

Fed yetkilileri, para politikasını belirlerken izledikleri "siyaset değil veri" yaklaşımını zedeleyebilecek herhangi bir adımdan kaçınırken, son aylarda enflasyonda yaşanan istikrarlı düşüş, enflasyon savaşının sonuna yaklaşıldığı konusunda geniş bir mutabakat oluşmasına yol açtı.

Fed, enflasyonun artık sadece "bir miktar yüksek" olduğunu söyledi; bu, yükselen fiyatlara karşı verdiği savaşın büyük bölümünde kullandığı enflasyonun "yüksek" olduğu değerlendirmesinden önemli bir düşüş.

Buna ek olarak Fed, "enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli" olduğunu belirten ifadeyi kaldırdı ve yerine politika yapıcıların artık "Kongre'nin istikrarlı fiyatlarla tutarlı bir şekilde azami istihdamı sürdürme görevini içeren ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli" olduğunu kabul etti.

ABD merkez bankacıları, para politikasının ekonomiyi etkileme süresini hesaba katmak için enflasyonun hedeflerine dönmesinden önce borçlanma maliyetlerini düşürmenin uygun olacağını söylediler.

Fed'in son politika açıklamasında belirttiğine göre, şu ana kadar ekonomi "sağlam bir hızda genişlemeye devam etti" ve "istihdam artışları ılımlı" olsa da, işsizlik oranı "düşük kalmaya devam ediyor"

ART ARDA 8 TOPLANTIDA FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ
ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Banka'nın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak geçen ay yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti.

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed üyelerinin 2024 için faiz indirim beklentisi 25 baz puana indi.

Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022'den beri 11 kez faiz artırımına giderken, faizler 2001'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Fed, mayıs ayındaki toplantıda da faiz oranlarını değiştirmezken son aylarda enflasyonun hedefe doğru ilerleme kaydetmediğini bildirmişti.

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