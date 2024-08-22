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Benzin, dizel ve LPG'de zam var mı, indirim var mı? İşte 22 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petroldeki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İşte 22 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 09:32 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 09:32
Benzin, dizel ve LPG’de zam var mı, indirim var mı? İşte 22 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

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22 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla benzin, mazot ve LPG fiyatlarındaki güncel durum, hem tüketicilerin hem de sektör temsilcilerinin dikkatini çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarındaki son rakamlar şöyle şekilleniyor:

İstanbul'da Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 44.66 TL, motorin (mazot) fiyatı 43.94 TL ve LPG fiyatı 23.23 TL olarak belirlendi. Anadolu yakasında ise benzin 44.55 TL, motorin 43.87 TL ve LPG 22.69 TL'den satılıyor. Şehir genelinde fiyatlar arasında küçük de olsa bir farklılık gözlemleniyor.

Ankara'da Akaryakıt Fiyatları

Başkent Ankara'da benzin litre başına 44.97 TL'ye, motorin 44.35 TL'ye ve LPG ise 23.24 TL'ye tüketiciye sunulmakta. Ankara'da akaryakıt fiyatları, İstanbul'a kıyasla biraz daha yüksek seviyelerde seyrediyor.

İzmir'de Akaryakıt Fiyatları

İzmir, incelenen büyük şehirler arasında en yüksek akaryakıt fiyatlarına sahip. Benzinin litre fiyatı 45.47 TL, motorin 44.87 TL ve LPG 22.99 TL olarak belirlendi. İzmir'deki bu fiyatlar, diğer büyük şehirlere göre daha yüksek.

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