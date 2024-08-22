Benzin, dizel ve LPG’de zam var mı, indirim var mı? İşte 22 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları

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22 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla benzin, mazot ve LPG fiyatlarındaki güncel durum, hem tüketicilerin hem de sektör temsilcilerinin dikkatini çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarındaki son rakamlar şöyle şekilleniyor:

İstanbul'da Akaryakıt Fiyatları İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 44.66 TL, motorin (mazot) fiyatı 43.94 TL ve LPG fiyatı 23.23 TL olarak belirlendi. Anadolu yakasında ise benzin 44.55 TL, motorin 43.87 TL ve LPG 22.69 TL'den satılıyor. Şehir genelinde fiyatlar arasında küçük de olsa bir farklılık gözlemleniyor.