3600 gün primle 56 yaşında emeklilik! SGK-SSk’lı emeklilere müjde! Tamamlayıcı sistem ile toplu maaş...

Tamamlayıcı emeklilik, kıdem tazminatı ile ilgili değil, sadece ek bir gelir sağlıyor.

Belirli şart ve koşullar sağlanana kadar sistemde kalınması gerekecek. Emekli olunduğunda hem SGK'dan hem de tamamlayıcı emeklilik ten maaş alınabilecek.

Emeklilik Yaşı Değişebilir 📅

Şu anki BES sisteminde emeklilik yaşı 56, ancak yeni sistemde 60 yaş da gündemde.

SGK'dan Çıkmak Gerekmiyor 🔄

Çalışanların SGK primleri ödenmeye devam edecek, ayrıca tamamlayıcı emeklilik primi de ödenecek.

Hem SGK'dan emekli maaşı alınacak hem de yeni sistemde biriken paralar toplu veya maaş olarak alınabilecek.