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3600 gün primle 56 yaşında emeklilik! SGK-SSk'lı emeklilere müjde! Tamamlayıcı sistem ile toplu maaş...

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) bu yıl devreye alınacak. Türkiye'de uzun süredir gündemde olan ikinci emeklilik sistemi, SGK'dan bağımsız bir şekilde ek emeklilik maaşı sunarak vatandaşların emeklilik döneminde çift maaş alabilmesine olanak tanıyacak. TES sayesinde, çalışanlar gelecekte daha güvenli bir emeklilik dönemi geçirebilecek.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 20:57 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 20:57
3600 gün primle 56 yaşında emeklilik! SGK-SSk’lı emeklilere müjde! Tamamlayıcı sistem ile toplu maaş...

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Türkiye'de uzun süredir uygulanmakta olan Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devreye alınan ikinci emeklilik sistemi, Orta Vadeli Program'a eklenen düzenlemelerle daha da geliştiriliyor. Tamamlayıcı emeklilik adı altında uygulanacak sistem, çalışanların SGK'dan bağımsız olarak ek bir emeklilik maaşı almalarına olanak sağlayacak. Peki kimler bu sistemden yararlanacak ve uygulama nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar...

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 💼

Çalışanların emekli olduklarında gelirlerinin düşmemesi ve yaşam standartlarının korunması amacıyla uygulanacak.
2024 yılı itibarıyla yasal düzenleme bekleniyor.

İkinci Maaş 💰

Emeklilik döneminde kamudan sağlanan gelirin dışında ek bir maaş imkanı sunulacak.

Otomatik Katılım ve BES 🏦

Şu anki sistemde çalışanların maaşlarından %3 oranında kesinti yapılarak prim biriktiriliyor.
Çalışanlar 10 yıl prim ödeyip 56 yaşında emekli olabiliyor.

Yeni Sistem: İşveren Katkısı 🤝

Çalışanlardan kesilen primlere işverenler de katkıda bulunacak, bu sayede birikim artacak.
Sistem zorunlu olacak, hem çalışan hem de işveren için bağlayıcı hale gelecek.

Sistemden Ayrılmak Mümkün Değil 🚫

Belirli şart ve koşullar sağlanana kadar sistemde kalınması gerekecek.
Emekli olunduğunda hem SGK'dan hem de tamamlayıcı emeklilikten maaş alınabilecek.

Kıdem Tazminatı ile İlgisi Yok ✋

Tamamlayıcı emeklilik, kıdem tazminatı ile ilgili değil, sadece ek bir gelir sağlıyor.

Emeklilik Yaşı Değişebilir 📅

Şu anki BES sisteminde emeklilik yaşı 56, ancak yeni sistemde 60 yaş da gündemde.

SGK'dan Çıkmak Gerekmiyor 🔄

Çalışanların SGK primleri ödenmeye devam edecek, ayrıca tamamlayıcı emeklilik primi de ödenecek.
Hem SGK'dan emekli maaşı alınacak hem de yeni sistemde biriken paralar toplu veya maaş olarak alınabilecek.

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