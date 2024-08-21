3600 gün primle 56 yaşında emeklilik! SGK-SSk’lı emeklilere müjde! Tamamlayıcı sistem ile toplu maaş...

Türkiye'de uzun süredir uygulanmakta olan Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devreye alınan ikinci emeklilik sistemi, Orta Vadeli Program'a eklenen düzenlemelerle daha da geliştiriliyor. Tamamlayıcı emeklilik adı altında uygulanacak sistem, çalışanların SGK'dan bağımsız olarak ek bir emeklilik maaşı almalarına olanak sağlayacak. Peki kimler bu sistemden yararlanacak ve uygulama nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar...
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 💼
Çalışanların emekli olduklarında gelirlerinin düşmemesi ve yaşam standartlarının korunması amacıyla uygulanacak.
2024 yılı itibarıyla yasal düzenleme bekleniyor.
İkinci Maaş 💰
Emeklilik döneminde kamudan sağlanan gelirin dışında ek bir maaş imkanı sunulacak.
Otomatik Katılım ve BES 🏦
Şu anki sistemde çalışanların maaşlarından %3 oranında kesinti yapılarak prim biriktiriliyor.
Çalışanlar 10 yıl prim ödeyip 56 yaşında emekli olabiliyor.
Yeni Sistem: İşveren Katkısı 🤝
Çalışanlardan kesilen primlere işverenler de katkıda bulunacak, bu sayede birikim artacak.
Sistem zorunlu olacak, hem çalışan hem de işveren için bağlayıcı hale gelecek.