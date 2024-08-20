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FAİZ KARARI sonrası kredi faiz oranları! Banka banka listelendi! CEPTEB, ING, Garanti, İş Bankası, Enpara...

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası bankalar kredi faiz oranlarını yeniden güncelledi. CepteTeb, ING, Garanti, İş Bankası ve Enpara gibi önde gelen bankalar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yeniden belirledi. İşte, bankaların güncel kredi faiz oranları ve detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 17:54 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 17:57
FAİZ KARARI sonrası kredi faiz oranları! Banka banka listelendi! CEPTEB, ING, Garanti, İş Bankası, Enpara...

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Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından, Türkiye'nin önde gelen bankaları CepteTeb, ING, Garanti, İş Bankası ve Enpara, kredi faiz oranları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Vatandaşların kredi başvurularında dikkat etmesi gereken güncel faiz oranlarını sizler için derledik. İşte detaylar...

📅 20 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ 50.000 TL 36 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİLERİ 📅

CEPTETEB (Kampanya şartlarını sağlamak gerekmektedir)
💰 Aylık Taksit Tutarı: 2.500 TL
📊 Faiz Oranı: %0,00
💵 Toplam Ödeme: 15.000 TL

Enpara.com (Kampanya şartlarını sağlamak gerekmektedir)
💰 Aylık Taksit Tutarı: 3.333 TL
📊 Faiz Oranı: %0,00
💵 Toplam Ödeme: 10.000 TL

ING
💰 Aylık Taksit Tutarı: 2.943 TL
📊 Faiz Oranı: %3,69
💵 Toplam Ödeme: 106.248 TL

Garanti BBVA
💰 Aylık Taksit Tutarı: 3.120 TL
📊 Faiz Oranı: %4,04
💵 Toplam Ödeme: 112.657 TL

Türkiye İş Bankası
💰 Aylık Taksit Tutarı: 3.177 TL
📊 Faiz Oranı: %4,15
💵 Toplam Ödeme: 114.689 TL

Akbank
💰 Aylık Taksit Tutarı: 3.187 TL
📊 Faiz Oranı: %4,17
💵 Toplam Ödeme: 115.060 TL

QNB Finansbank
💰 Aylık Taksit Tutarı: 3.069 TL
📊 Faiz Oranı: %3,94
💵 Toplam Ödeme: 110.823 TL

Enpara.com
💰 Aylık Taksit Tutarı: 3.095 TL
📊 Faiz Oranı: %3,99
💵 Toplam Ödeme: 111.408 TL

ON Dijital
💰 Aylık Taksit Tutarı: 3.044 TL
📊 Faiz Oranı: %3,89
💵 Toplam Ödeme: 109.910 TL

100 BİN TL 24 AY İHTİYAÇ KREDİSİ

📈 ING İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3.74
Toplam Ödeme: 172.103 TL
Aylık Taksit: 7.150 TL

📊 CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3.74
Toplam Ödeme: 172.103 TL
Aylık Taksit: 7.150 TL

📉 TEB İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3.74
Toplam Ödeme: 172.103 TL
Aylık Taksit: 7.150 TL

📊 Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3.99
Toplam Ödeme: 177.608 TL
Aylık Taksit: 7.379 TL

📈 Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3.99
Toplam Ödeme: 177.608 TL
Aylık Taksit: 7.379 TL

📉 ON İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3.99
Toplam Ödeme: 177.608 TL
Aylık Taksit: 7.379 TL

📍 Önemli Uyarı: Bu sayfada yer alan kredi faiz oranları, bankalar tarafından sağlanan güncel veriler esas alınarak hazırlanmıştır. Ancak, takvim.com.tr bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda sorumluluk kabul etmemektedir. Kredi faiz oranları, bankalar tarafından güncellenebileceği için kesinlik arz etmez. En doğru ve güncel bilgilere ulaşmak adına, lütfen doğrudan ilgili bankaların resmi web sitelerini ziyaret ediniz.

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