1800-2160-3600 primle 50-55 yaşında emeklilik! Kademeli emeklilik için 7 adım tek tek sıralandı

⏳ Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Bu yöntemde, kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. Ancak bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerlidir. Sonrası için ise prim ve yıl şartları artar.

🏥 Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabilir. Bu durumda en az 1800 gün prim gereklidir.