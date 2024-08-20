PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1800-2160-3600 primle 50-55 yaşında emeklilik! Kademeli emeklilik için 7 adım tek tek sıralandı

Türkiye'de emeklilik, milyonlarca çalışan için sabırsızlıkla beklenen bir süreçtir. Ancak, belirli yaş ve prim günü şartlarının sağlanması gerekliliği, bazı bireyler için bu süreci zorlaştırabilir. Yeterli prim gününe ulaşamayan veya yaş şartını karşılayamayan bireyler için erken emeklilik bir hayal gibi görünse de, bu hayali gerçeğe dönüştürmenin yolları vardır. İşte, emeklilik sürecini hızlandırmak ve erken emeklilik hakkını kazanmak isteyenler için izlenebilecek 7 stratejik yöntem...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 20:28 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 20:28
1800-2160-3600 primle 50-55 yaşında emeklilik! Kademeli emeklilik için 7 adım tek tek sıralandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de çalışanlar için emeklilik, belirli bir yaşa ulaşmak ve prim gün sayısını doldurmakla mümkün olur. Ancak, bu süreci daha erken bir dönemde tamamlamak isteyenler için çeşitli avantajlar ve yöntemler mevcut. İşte detaylar...

🍼 Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için, çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Bu sayede, çocukları olan bir anne 6 yıl erken emekli olabilir. Ancak çocukların sigortadan önce doğmuş olması gereklidir.

💂‍♂️ Askerlik Önceliği: Erkeklerde askerlik süreleri, emeklilik sürecini öne çeker ve prim kazanma imkanı sunar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekerek en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sağlar.

Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Bu yöntemde, kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. Ancak bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerlidir. Sonrası için ise prim ve yıl şartları artar.

🏥 Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabilir. Bu durumda en az 1800 gün prim gereklidir.

Engelli Çalışanlar: En az yüzde 40 engellilik oranına sahip olanlar vergi indirimi alır ve yaş şartına bakılmadan emeklilik süresi başlar. İşe giriş tarihlerine göre 15 yıldan başlayarak 18 yıla kadar emeklilik süresi sağlanabilir.

⛏️ Yıpranan Meslekler: Ağır işlerde çalışanlar, meslekleri nedeniyle sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emekli olabilirler. Bu durum özellikle madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları için geçerlidir.

👩‍👦 Anne İçin Prim Avantajı: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin primlerinin dörtte biri, toplam primlerine eklenir ve bu süre yaş şartından düşülür.

📅 Erken Emeklilik: Emeklilik sürecinde avantajlı duruma geçmek isteyenler için yukarıdaki formüller oldukça değerli olabilir. Her biri farklı koşullar ve gereksinimler içerse de, erken emeklilik için çeşitli yollar bulunmaktadır.

Patlama yapan gram altın için İslam Memişten yeni fiyat duyurusu! Ters köşe yaparPatlama yapan gram altın için İslam Memişten yeni fiyat duyurusu! Ters köşe yapar
Patlama yapan gram altın için İslam Memiş'ten yeni fiyat duyurusu! Ters köşe yapar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü? | 3 şüpheli Romanya’da yakalandı
Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü: Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız
Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Fatih Terim ilk kez ifade verdi: Evime gelir evrakları toplu olarak imzalatırdı | Emre Belözoğlu ve Arda Turan...
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 17-25 Aralık çıkışı: 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir!
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Karar ne anlama geliyor? İşte uzman isimlerden ilk değerlendirme
Fenerbahçe’nin kayıp yıldızından haber var: Sözleşmesi feshedildi!
Fatih’te başıboş köpek saldırısının altından dram çıktı! Ayhan Özçelik’in yakınları anlattı: Başıboş köpek yasasına karşı çıkanlara tepki!
Maymun çiçeği aşısı ve kapanma olacak mı? Maymun çiçeğinin kaç türü var? İşte çocukları bulan türü! DSÖ’den resmi açıklama
Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon
Özgür Özel’in bacak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı
Son dakika: Polatgiller sabahı zor etti! Cezaevine koştular! Dilan Polat’ın avukatından tahliye sonrası ilk açıklama geldi: Psikolojik sorunları var!
MİT’ten Irak Hakurk’ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK/KCK üyesi Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak etkisiz hale getirildi
CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas’tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor! Gazze’de okula saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor
YEŞİLDEN GRİYE! İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak yangınlarından geriye bu görüntüler kaldı! 10 yılda Yalova kadar alan kül oldu
SON DAKİKA