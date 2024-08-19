1998-2005-2008 SGK girişi olanlara yeni fırsat! 3600 ila 4500 gün primi olana ikili avantaj

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Mevcut yasal düzenlemeler, emeklilik sürecini hızlandırıyor! Artık sadece 10 yıl (3.600 gün) çalışarak emeklilik hakkı kazanabilirsiniz. Bu yeni sistem, emeklilik yaşını erkene çekmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Emekliliğinizin getireceği huzur ve rahatlığı daha erken yaşlarda yaşamak, sevdiklerinizle birlikte daha fazla zaman geçirmek istemez misiniz? Şimdi bu büyük fırsatın detaylarını öğrenmek için neler yapmanız gerektiğini keşfedin!

Erken Emeklilik Kapısı Aralanıyor: İşte Yeni Hesaplamalar! Emeklilik hayali kuranlar için sevindirici gelişmeler var! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan yeni düzenlemeler, özellikle 1997-2008 yılları arasında sigorta girişi yapanlar için büyük avantajlar sunuyor. Artık bu dönemde sigorta başlangıcı olanlar, daha kısa bir çalışma süresiyle ve daha düşük yaş şartlarıyla emekli olabiliyor.