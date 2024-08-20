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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dış borç açıklaması: "Maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi gösterge tahvili getirisinin Kasım 2021'den sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdüklerini belirten Şimşek, "Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 15:54 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 15:54
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dış borç açıklaması: Maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi gösterge tahvili getirisinin Kasım 2021'den sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indiğini belirterek, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi." ifadelerini kullandı.

İLK DEFA YÜZDE 7'NİN ALTINA İNDİ
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi gösterge tahvil getirisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dış borçlanma maliyetlerindeki gerilemeye dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz."

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