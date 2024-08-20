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Patlama yapan gram altın için İslam Memiş'ten yeni fiyat duyurusu! Ters köşe yapar

Bu hafta, altın piyasaları yeni bir dönemeçte. Altın ve Para Piyasaları Danışmanı İslam Memiş, gelecek günler için altın fiyatlarına ilişkin bazı kritik tahminlerde bulundu. Gram altının bu haftaki muhtemel fiyat aralığı ne olacak, diye merak ediliyor. Özellikle, ons altın için belirlenen fiyat aralığı dikkat çekici.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 15:45 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 15:45
Patlama yapan gram altın için İslam Memiş’ten yeni fiyat duyurusu! Ters köşe yapar

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Altın piyasaları, yeni haftanın başlamasıyla beraber farklı hareketlilikler gösterdi. Ons altının bu hafta sabit bir yükseliş sergilemediğini gözlemledik. Şu anda 2.502 dolar civarında işlem gören ons altın, 2.500 dolarlık kritik eşiği korumak için çetin bir mücadele içinde.

Geçtiğimiz hafta piyasa kapandıktan sonra İslam Memiş'in yaptığı değerlendirmeler, iki önemli senaryoyu gündeme getirdi. Bunlardan birincisi, İran'ın İsrail'e olası bir misilleme ihtimalinin altın fiyatlarını yükselteceği yönündeydi. Ancak bu senaryo gerçekleşmeyince, ikinci senaryo olan fiyat düşüşü ihtimali merak konusu oldu.

İslam Memiş'in bu hafta için ons altın tahminleri, fiyatların 2.470 dolar ile 2.517 dolar arasında dalgalanacağını öngörüyor. Özellikle 2.480 dolar seviyesi, önemli bir kırılma noktası olabilir. Eğer kar realizasyonları başlarsa, ons altın fiyatı 2.500 doların altına düşebilir. Ayrıca, gram altın fiyatları da bu hafta ons altını yakından izleyerek, 2.740 TL ile 2.810 TL arasında değişebilir.

Gram altın şu an fiziki piyasada 2.750 TL'yi geçerek 2.752 TL seviyesinde. Yıl sonu için gram altın fiyat tahminimiz 3.000 TL ile 3.500 TL arasında değişkenlik gösterebilir. Ancak şimdilik, bu tahminlerde bir değişiklik yapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil.

ALTIN (TL/GR): 2.749,35 - 2.749,76 (%0,21)

22 Ayar Bilezik: 2.524,63 - 2.544,72 (%0,92)

Altın (ONS): 2.524,03 - 2.524,40 (%0,80)

Altın (USD/kg): 80.844,00 - 80.856,00 (%0,92)

Altın (Euro/kg): 89.698,00 - 89.712,00 (%0,92)

Cumhuriyet Altını: 18.011,00 - 18.141,00 (%0,86)

Yarım Altın: 9.025,00 - 9.104,00 (%0,92)

Çeyrek Altın: 4.499,00 - 4.556,00 (%0,91)

Reşat Altını: 18.043,47 - 18.173,95 (%1,04)

Kulplu Reşat Altını: 18.045,69 - 18.176,20 (%1,06)

22 Ayar Altın TL/Gr: 2.525,04 - 2.661,06 (%0,92)

18 Ayar Altın TL/Gr: 2.007,03 - 2.007,32 (%0,21)

14 Ayar Altın TL/Gr: 1.495,27 - 1.940,66 (%0,87)

Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 44.361,10 - 45.067,45 (%1,14)

Not: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında KESİNLİKLE değildir

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