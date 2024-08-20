Patlama yapan gram altın için İslam Memiş’ten yeni fiyat duyurusu! Ters köşe yapar

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Altın piyasaları, yeni haftanın başlamasıyla beraber farklı hareketlilikler gösterdi. Ons altının bu hafta sabit bir yükseliş sergilemediğini gözlemledik. Şu anda 2.502 dolar civarında işlem gören ons altın, 2.500 dolarlık kritik eşiği korumak için çetin bir mücadele içinde.

Geçtiğimiz hafta piyasa kapandıktan sonra İslam Memiş'in yaptığı değerlendirmeler, iki önemli senaryoyu gündeme getirdi. Bunlardan birincisi, İran'ın İsrail'e olası bir misilleme ihtimalinin altın fiyatlarını yükselteceği yönündeydi. Ancak bu senaryo gerçekleşmeyince, ikinci senaryo olan fiyat düşüşü ihtimali merak konusu oldu.