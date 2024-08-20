Patlama yapan gram altın için İslam Memiş’ten yeni fiyat duyurusu! Ters köşe yapar

Gram altın şu an fiziki piyasada 2.750 TL'yi geçerek 2.752 TL seviyesinde. Yıl sonu için gram altın fiyat tahminimiz 3.000 TL ile 3.500 TL arasında değişkenlik gösterebilir. Ancak şimdilik, bu tahminlerde bir değişiklik yapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil.
ALTIN (TL/GR): 2.749,35 - 2.749,76 (%0,21)
22 Ayar Bilezik: 2.524,63 - 2.544,72 (%0,92)
Altın (ONS): 2.524,03 - 2.524,40 (%0,80)
Altın (USD/kg): 80.844,00 - 80.856,00 (%0,92)
Altın (Euro/kg): 89.698,00 - 89.712,00 (%0,92)
Cumhuriyet Altını: 18.011,00 - 18.141,00 (%0,86)
Yarım Altın: 9.025,00 - 9.104,00 (%0,92)
Çeyrek Altın: 4.499,00 - 4.556,00 (%0,91)
Reşat Altını: 18.043,47 - 18.173,95 (%1,04)
Kulplu Reşat Altını: 18.045,69 - 18.176,20 (%1,06)
22 Ayar Altın TL/Gr: 2.525,04 - 2.661,06 (%0,92)
18 Ayar Altın TL/Gr: 2.007,03 - 2.007,32 (%0,21)
14 Ayar Altın TL/Gr: 1.495,27 - 1.940,66 (%0,87)
Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 44.361,10 - 45.067,45 (%1,14)
Not: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında KESİNLİKLE değildir