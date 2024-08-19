20-21 Ağustos aktüel kataloğu: BİM’de gıda indirimi başladı! Sadece 23,90 TL’ye düştü

20-21 Ağustos 2024 tarihlerinde BİM, yeni aktüel ürünler kataloğuyla alışverişseverlerin karşısında. Evini yenilemek isteyenler için 3.299,00 TL'den satışa sunulan Flexi Bonel yaylı çift kişilik yatak ve tatilciler için 229.000,00 TL'lik çekme karavan bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.