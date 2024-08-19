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Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde hala arzda büyük çıkış! 50 milyar sınırı aşıldı | Borsa İstanbul BIST 100'de son durum ne?

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde halka arzlar artarak devam ediyor. Borsa İstanbul’da bu yılki halka arz büyüklüğü daha şimdiden 50 milyar lira sınırını aştı. Borsada bu yıl şu ana kadar 26 şirket halka açılırken birçok şirket de SPK’dan vize bekliyor.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 07:00 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 07:02
Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde hala arzda büyük çıkış! 50 milyar sınırı aşıldı | Borsa İstanbul BIST 100’de son durum ne?

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Temmuz ayının ortasında 11 bin puanı geçerek zirve yaptıktan sonra, yabancı satışlarının etkisiyle 9.800 seviyelerine gerileyen Borsa İstanbul'da halka arzlar tam gaz devam ediyor.

Kredi faizlerinin yüksekliğinin etkisiyle finansman arayışındaki şirketlerin rotayı çevirdiği Borsa İstanbul'da bu yılki halka arz büyüklüğü, şimdiden 50 milyar lira sınırını geçti.

2024'ün ilk 7 ayında sermaye artırımları yoluyla sağlanan kaynak tutarı da 18.8 milyar liraya ulaştı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun verilerine göre Borsa İstanbul'da halka arzını bu hafta yapacak olan AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile birlikte toplam 27 şirket hisse satışı gerçekleştirmiş olacak.

Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre, Toplam halka arz büyüklüğü ise 50.6 milyar liraya ulaşırken, bu arzlara gelen talep ile 170 milyar liraya çıkacak. Borsada bu yıl sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla sağlanan kaynak ise 18 milyar 793 milyon TL oldu.

Böylece bu yıl halka arzlar ve sermaye artırımları ise sağlanan finansmanın tutarı 69.4 milyar liraya ulaşmış oldu. Borsa İstanbul'da halka arzlarda geçen yıl tarihi rekor kırılmıştı.

2023'te 54 şirket halka arzlarla 79.3 milyar TL kaynak sağlarken, bu halka arzlara gelen talep 540.7 milyara ulaşmıştı. Geçen yıl ayrıca sermaye artırımları ile de 77.7 milyar lira kaynak sağlandı.

173 ŞİRKET HALKA AÇILDI
2022'de 40 şirket 19.3 milyar liralık halka arz yaparken, gelen talep 123.3 milyar lira olmuş, aynı yıl bedelli artırımlarla da 36.3 milyar lira elde edilmişti. 2021'de ise 52 şirket 21.6 milyar liralık halka arz gerçekleştirmiş, bedelli artırımlarla 14.8 milyar lira kaynak sağlanmıştı.

Böylece son 4 yılda halka arzlar ve bedelli sermaye artırımları ile şirketlere sağlanan finansmanın büyüklüğü 318.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Son 4 yılda halka açılan şirket sayısı 173 oldu.

DEVLER SIRADA BEKLİYOR
Borsada bu yıl şu ana kadar 26 şirket halka açılırken, çok sayıda şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndanvize bekliyor. Bu şirketler arasında Fiba Faktoring, Saat ve Saat, Akhan Un Fabrikası, Orzaks İlaç, Eston Yapı, Polifarma İlaç, Empa Elektronik, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri, Flo Mağazacılık, Kalyon Güneş Teknolojileri gibi şirketler yer alıyor.

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