Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde hala arzda büyük çıkış! 50 milyar sınırı aşıldı | Borsa İstanbul BIST 100’de son durum ne?

Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre, Toplam halka arz büyüklüğü ise 50.6 milyar liraya ulaşırken, bu arzlara gelen talep ile 170 milyar liraya çıkacak. Borsada bu yıl sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla sağlanan kaynak ise 18 milyar 793 milyon TL oldu.

Böylece bu yıl halka arzlar ve sermaye artırımları ise sağlanan finansmanın tutarı 69.4 milyar liraya ulaşmış oldu. Borsa İstanbul'da halka arzlarda geçen yıl tarihi rekor kırılmıştı.

2023'te 54 şirket halka arzlarla 79.3 milyar TL kaynak sağlarken, bu halka arzlara gelen talep 540.7 milyara ulaşmıştı. Geçen yıl ayrıca sermaye artırımları ile de 77.7 milyar lira kaynak sağlandı.

173 ŞİRKET HALKA AÇILDI

2022'de 40 şirket 19.3 milyar liralık halka arz yaparken, gelen talep 123.3 milyar lira olmuş, aynı yıl bedelli artırımlarla da 36.3 milyar lira elde edilmişti. 2021'de ise 52 şirket 21.6 milyar liralık halka arz gerçekleştirmiş, bedelli artırımlarla 14.8 milyar lira kaynak sağlanmıştı.