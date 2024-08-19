SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

18-23 Ağustos kataloğu az evvel yayımlandı: A101 AKTÜEL ÜRÜNLER ÜRÜNLER indirimi başladı!

22 Ağustos itibarıyla A101 marketlerinde geçerli olacak yeni indirimli ürünler kataloğu açıklandı. Ultra HD televizyon, katlanır yataklı koltuk, cep telefonu gibi cazip ürünler, bu hafta alışveriş yapmayı planlayanlara büyük avantajlar sunuyor. Özellikle teknoloji ve ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için bu fırsatları kaçırmayın!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 10:10 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 10:10
18-23 Ağustos kataloğu az evvel yayımlandı: A101 AKTÜEL ÜRÜNLER ÜRÜNLER indirimi başladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A101, 22 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Buharlı temizleyici, vidalama seti, darbeli matkap gibi birçok farklı ürün, bu hafta uygun fiyatlarla satışta. Ev ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için A101'in sunduğu bu fırsatlar kaçırılmayacak nitelikte!

A101 marketleri, 22 Ağustos'ta geçerli olacak yeni indirimli ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta A101 raflarında ultra HD televizyon, katlanır yataklı koltuk, cep telefonu, buharlı temizleyici gibi evde ve teknolojide büyük kolaylık sağlayacak ürünler yer alıyor. Ayrıca, vidalama seti ve darbeli matkap gibi el aletlerinde de özel indirimler dikkat çekiyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

HI-LEVEL 55' 4K Ultra HD Smart Led Tv 12.99 TL

JVC 55' 4K Ultra HD Android Led Tv 13.999 TL

JVC 43' Full HD Android Led Tv 8.999 TL

Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL

Hiking A45 Cep Telefonu 4.999 TL

Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL

Philips 10.000 mAh Powerbank 499 TL

Samsung Galaxy Watch 4 40 mm 3.199 TL

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 599 TL

Kiwi Buharlı Temizleyici 849 TL

Flavel FLV 190 Stick 2in1 Dik Süpürge 999 TL

Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 899 TL

Sinbo Tıraş Makinesi Seti 439 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

Arzum Starry El Blender Seti 1.399 TL

Piranha Avuç Taşlama 599 TL

Piranha Darbeli Matkap 599 TL

Piranha 110 Parça Hobi Seti 699 TL

Plaj Raketi ve Top Tutma Seti 149 TL

Işıklı Scooter 599 TL

Spor Eldiveni 99 TL

Katlanabilir Kamp Sehpası 349 TL

Lüks Katlanabilir Plaj/ Piknik Sandalyesi 359 TL

Katlanabilir Alüminyum Büyük Kamp Masası 799 TL

Sinbo Dijital Mutfak Terazisi 179 TL

Hascevher Çelik Tencere Seti 3'lü 749 TL

Tantitoni 2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 329 TL

Basmalı Pratik El Rondosu 229 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL

Orta Boy PP Valiz 659 TL

Küçük Boy PP Valiz 559 TL

PP Makyaj Çantası 279 TL

Sofra Bezi 45 TL

Nakışlı Mutfak Peçetesi 25 TL

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mesai saatleri yeniden ayarlanıyor: Hazırlıklar başladı! Çalışma hayatına ilişkin hangi adımlar atılacak?
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Spor yazarları Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç’un içinde olduğu olayları değerlendirdi: Fenerbahçe başkanlık makamı hiç bu kadar yara almamıştı!
Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde hala arzda büyük çıkış! 50 milyar sınırı aşıldı | Borsa İstanbul BIST 100’de son durum ne?
Ligi Rafa kaldırır Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi
Piyasaların gözü yarında! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
CANLI TAKİP | Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattında neler oluyor? Blinken 9. kez Orta Doğu’da! İsrail’e füze şoku
Ölüme davetiye! Aydın Didim’de 2 bin 500 kişi tabut evde yaşıyor! CHP’li belediye çökmek üzere olan Sahil Sitesi’ne kentsel dönüşüm başlatmıyor
Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor
Arda Turan’dan yıllar sonra gelen güç zehirlenmesi itirafı: Hepsinin bedelini de ödedim
Kadın işçi alana ayda 17 bin TL
Yangın provokatörlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır
HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor! 8 derece birden artacak! | 19 Ağustos 2024 hava durumu
ÖZEL | Giovanni van Bronckhorst’tan Jose Mourinho’nun Süper Lig sözlerine yanıt
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında suikast! Filistinli iş insanı maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı
SON DAKİKA