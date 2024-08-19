18-23 Ağustos kataloğu az evvel yayımlandı: A101 AKTÜEL ÜRÜNLER ÜRÜNLER indirimi başladı!

A101, 22 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Buharlı temizleyici, vidalama seti, darbeli matkap gibi birçok farklı ürün, bu hafta uygun fiyatlarla satışta. Ev ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için A101'in sunduğu bu fırsatlar kaçırılmayacak nitelikte!

A101 marketleri, 22 Ağustos'ta geçerli olacak yeni indirimli ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta A101 raflarında ultra HD televizyon, katlanır yataklı koltuk, cep telefonu, buharlı temizleyici gibi evde ve teknolojide büyük kolaylık sağlayacak ürünler yer alıyor. Ayrıca, vidalama seti ve darbeli matkap gibi el aletlerinde de özel indirimler dikkat çekiyor.