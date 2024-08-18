Haftanın kazananı altın: Gram 2.700 TL’yi test etti

Geçtiğimiz hafta veri akışına bağlı olarak dalgalı bir seyir izleyen para piyasaları yine ABD'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Özellikle altın FED'in faiz indirimi ile ilgili açıklamalarıyla yön buluyor. Geçen hafta yatırımcılar yine altından kazandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, haftayı yüzde 0,86 değer kaybederek 9.821,96 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.708,34 ve en yüksek 10.078,12 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,29 ile Şekerbank oldu. Şekerbank'ı, yüzde 9,94 Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 7,37 ile Akbank izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,49 ile Anadolu Grubu Holding, yüzde 9,83 ile Tukaş Gıda Sanayi ve yüzde 9,29 ile Kardemir (D) olarak sıralandı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,63 artışla 2 bin 688 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,46 değer kazanarak 17 bin 735 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,49 artışla 33,7010 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,16 yükselişle 37,0610 lira oldu.

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