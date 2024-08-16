Başvuru yapan emeklilere 15.000 TL + 2.500 TL ödeme başladı! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR ve Emekli Sandığı alıyor

Emeklilere yönelik müjdeler hız kesmeden devam ediyor! Bankalar, emekli maaş promosyonlarını güncelleyerek yepyeni fırsatlar sunmaya başladı. Milyonlarca emekli vatandaş, bu promosyonlardan yararlanarak ek gelir elde edebilecek. Promosyon kampanyalarından faydalanmak için tek yapmanız gereken başvuruda bulunmak. Bankaların sunduğu bu yeni fırsatlar, emeklilere ekonomik anlamda önemli avantajlar sağlıyor.
Bankaların sunduğu bu cazip promosyon fırsatları, emekliler için ek gelir elde etmenin yanı sıra, çeşitli avantajlar ve ayrıcalıklar da sunuyor. Maaşını taşıyan emekliler, bu fırsatları değerlendirerek önemli kazançlar sağlayabilirler.
Başvuru Yapan Emeklilere 15.000 TL + 2.500 TL Ödeme
Yapı Kredi'den 18.000 TL'ye Varan Promosyon
Yapı Kredi, emeklilere 18.000 TL'ye varan toplam promosyon imkanı sunuyor. Bu fırsat, maaşını bu bankaya taşıyan emekliler için büyük bir avantaj sağlıyor. Bankanın sunduğu bu cazip teklif, özellikle yüksek maaş alan emekliler için dikkate değer.