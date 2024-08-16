SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Başvuru yapan emeklilere 15.000 TL + 2.500 TL ödeme başladı! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR ve Emekli Sandığı alıyor

Emeklilere yönelik müjdeler devam ediyor! Bankalar, emeklilere özel maaş promosyonlarını güncelleyerek cazip fırsatlar sunuyor. Milyonlarca emekli, bu kampanyalardan yararlanarak ek gelir elde etme imkanı bulacak. Tek yapmanız gereken başvuruda bulunmak. Bankalar arasında yaşanan bu rekabet, emekliler için büyük avantajlar sağlıyor. Bu fırsatlar sayesinde emekli vatandaşlar, maaşlarını alırken ek kazanç elde edebilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 08:38 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 08:38
Başvuru yapan emeklilere 15.000 TL + 2.500 TL ödeme başladı! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR ve Emekli Sandığı alıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilere yönelik müjdeler hız kesmeden devam ediyor! Bankalar, emekli maaş promosyonlarını güncelleyerek yepyeni fırsatlar sunmaya başladı. Milyonlarca emekli vatandaş, bu promosyonlardan yararlanarak ek gelir elde edebilecek. Promosyon kampanyalarından faydalanmak için tek yapmanız gereken başvuruda bulunmak. Bankaların sunduğu bu yeni fırsatlar, emeklilere ekonomik anlamda önemli avantajlar sağlıyor.

Bankaların sunduğu bu cazip promosyon fırsatları, emekliler için ek gelir elde etmenin yanı sıra, çeşitli avantajlar ve ayrıcalıklar da sunuyor. Maaşını taşıyan emekliler, bu fırsatları değerlendirerek önemli kazançlar sağlayabilirler.

Başvuru Yapan Emeklilere 15.000 TL + 2.500 TL Ödeme

Yapı Kredi'den 18.000 TL'ye Varan Promosyon

Yapı Kredi, emeklilere 18.000 TL'ye varan toplam promosyon imkanı sunuyor. Bu fırsat, maaşını bu bankaya taşıyan emekliler için büyük bir avantaj sağlıyor. Bankanın sunduğu bu cazip teklif, özellikle yüksek maaş alan emekliler için dikkate değer.

ING'den 18.000 TL'lik Promosyon Fırsatı

ING, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL promosyon fırsatı sunarken, otomatik fatura talimatı verenlere de ek 3.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağlıyor. Böylece toplamda 18.000 TL'ye ulaşan promosyon, ING müşterilerini bekliyor.

Akbank'tan 17.500 TL'lik Kampanya

Akbank, emeklilere 15.000 TL promosyon fırsatı sunuyor. Bunun yanında, ek olarak 2.500 TL Chip Para kazanma şansı da var. Toplamda 17.500 TL'yi bulan bu kampanya, emekliler için oldukça cazip bir seçenek.

Albaraka Türk'ten 16.000 TL'ye Varan Promosyon

Albaraka Türk, emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon sunarken, ek olarak 4.000 TL'ye varan ödül fırsatı da sağlıyor. Bu kampanyadan yararlanan emekliler, toplamda 16.000 TL'ye varan bir kazanç elde edebilir.

Garanti BBVA'dan 15.000 TL Promosyon

Garanti BBVA, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Bu kampanya, maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere, cazip bir ek gelir fırsatı sunuyor.

Türkiye Finans'tan 14.500 TL'lik Teklif

Türkiye Finans, emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunarken, ek olarak 2.500 TL'ye varan nakit ödül fırsatı da sağlıyor. Böylece toplamda 14.500 TL'ye ulaşan promosyon, bu bankanın sunduğu avantajlardan sadece biri.

QNB Finansbank'tan 13.200 TL'ye Varan Promosyon

QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunarken, ek olarak 1.200 TL indirim imkanı da tanıyor. Bu kampanya ile emekliler, toplamda 13.200 TL'lik bir kazanç elde edebilir.

Diğer Bankaların Promosyon Fırsatları

TEB: 12.000 TL promosyon fırsatı sunarken, avantajlı sigorta paketleri de sunuyor.

Halkbank: Emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sağlıyor.

Ziraat Bankası: 12.000 TL tutarında, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Vakıfbank: 12.000 TL promosyon fırsatının yanı sıra, EFT ve FAST işlemlerinde masrafsız işlem imkanı sunuyor.

DenizBank: 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel ayrıcalıklar sunuyor.

Fibabanka: 12.000 TL'ye varan nakit emekli maaş promosyonu ve özel bireysel kredi faiz oranları sunuyor.

Türkiye İş Bankası: 12.000 TL'ye varan promosyon ve aidatsız Maximum Kart fırsatı sunuyor.

Kuveyt Türk: 12.000 TL'ye varan promosyon ve ücretsiz EFT, FAST ve havale işlemleri sunuyor.

ICBC Turkey: 5.000 TL tutarında promosyon sunarken, günlük finansal işlemlerden ücret almıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mesai saatleri yeniden ayarlanıyor: Hazırlıklar başladı! Çalışma hayatına ilişkin hangi adımlar atılacak?
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde hala arzda büyük çıkış! 50 milyar sınırı aşıldı | Borsa İstanbul BIST 100’de son durum ne?
Ölüme davetiye! Aydın Didim’de 2 bin 500 kişi tabut evde yaşıyor! CHP’li belediye çökmek üzere olan Sahil Sitesi’ne kentsel dönüşüm başlatmıyor
Arda Turan’dan yıllar sonra gelen güç zehirlenmesi itirafı: Hepsinin bedelini de ödedim
Kadın işçi alana ayda 17 bin TL
Yangın provokatörlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır
HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor! 8 derece birden artacak! | 19 Ağustos 2024 hava durumu
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında suikast! Filistinli iş insanı maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı
ÖZEL | Giovanni van Bronckhorst’tan Jose Mourinho’nun Süper Lig sözlerine yanıt
İngiliz diplomat Mark Smith, soykırımcı İsrail’e silah satışı yapılması nedeniyle istifa etti: İngiliz Dışişleri Bakanlığı savaş suçlarının ortağıdır
Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada: ABD pembe tablo çiziyor
Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır ve Türkan Şoray sorusu! Yeşilçam’ın o filmi yarışmacının sonu oldu! Selvi Boylum Al Yazmalım sandı doğrusu...
Katil Timur Cihantimur’un avukatlarından skandal hamle: Psikolojisi bozuk raporu sunarak tahliyesini istediler
Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler
SON DAKİKA