Başvuru yapan emeklilere 15.000 TL + 2.500 TL ödeme başladı! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR ve Emekli Sandığı alıyor

ING'den 18.000 TL'lik Promosyon Fırsatı ING, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL promosyon fırsatı sunarken, otomatik fatura talimatı verenlere de ek 3.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağlıyor. Böylece toplamda 18.000 TL'ye ulaşan promosyon, ING müşterilerini bekliyor.

Akbank'tan 17.500 TL'lik Kampanya Akbank, emeklilere 15.000 TL promosyon fırsatı sunuyor. Bunun yanında, ek olarak 2.500 TL Chip Para kazanma şansı da var. Toplamda 17.500 TL'yi bulan bu kampanya, emekliler için oldukça cazip bir seçenek.

Albaraka Türk'ten 16.000 TL'ye Varan Promosyon Albaraka Türk, emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon sunarken, ek olarak 4.000 TL'ye varan ödül fırsatı da sağlıyor. Bu kampanyadan yararlanan emekliler, toplamda 16.000 TL'ye varan bir kazanç elde edebilir.

Garanti BBVA'dan 15.000 TL Promosyon Garanti BBVA, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Bu kampanya, maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere, cazip bir ek gelir fırsatı sunuyor.