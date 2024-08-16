İslam Memiş’in altın fiyatları açıklaması yerle yeksan etti: Ons ve gram altın o tarihte bu fiyatlara çıkacak! Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Gram Altında Yıl Sonu Beklentisi: 3 Bin 500 Lira Gram altın fiyatlarının seyrine dair de önemli tahminlerde bulunan İslam Memiş, gram altının bu hafta serbest piyasalarda 2 bin 705 lira seviyesini iki kez test ettiğini söyledi. Ağustos ayı için beklentisinin 2 bin 730 lira olduğunu vurgulayan Memiş, ons altının seyrinin gram altın fiyatlarını belirleyeceğine işaret etti.

"Ons altın nereye gram altın oraya. Gram altın ons altına göre hareket edecek. Ağustos sonuna kadar 2 bin 730 seviyesini beklemeye devam edeceğim," dedi. Memiş, yıl sonu için ise gram altın fiyatlarının 3 bin ila 3 bin 500 lira aralığında olacağını öngörüyor.

Altında Alım Fırsatları Devam Ediyor İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle FED ve Merkez Bankası'nın para politikalarına odaklandıklarını dile getirerek, "Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. 2 bin 600 dolar seviyesinin ardından 3 bin dolar seviyesiyle ilgili beklentimde değişiklik yok," ifadelerini kullandı.

ABD Enflasyon Rakamları Açıklandı: Altın ve Dolar Fiyatlarında Hareketlilik Yaşandı Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları nihayet açıklandı. Temmuz ayında ABD enflasyonu, aylık bazda yüzde 0,2 oranında artış göstererek beklentilere paralel seyretti. Ancak yıllık bazda enflasyon yüzde 2,9 ile öngörülerin altında kaldı. Bu gelişmeler, finansal piyasaları hareketlendirdi ve özellikle altın fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden oldu. Aynı zamanda, dolar kuru da dikkat çekici bir seviyede işlem görüyor; dolar kuru şu anda 33,63 liradan alıcı buluyor.