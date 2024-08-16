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İslam Memiş'in altın fiyatları açıklaması yerle yeksan etti: Ons ve gram altın o tarihte bu fiyatlara çıkacak! Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcıların yakından takip ettiği en önemli finansal göstergelerden biri olmaya devam ediyor. Bu alanda yaptığı isabetli yorumlar ve analizlerle tanınan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, özellikle eylül ayı ve yıl sonu için kritik öngörülerde bulundu. Memiş’in değerlendirmeleri, ABD ekonomisindeki gelişmelerin altın fiyatlarına nasıl yansıyacağı konusunda da önemli ipuçları taşıyor.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 10:45 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 10:45
İslam Memiş’in altın fiyatları açıklaması yerle yeksan etti: Ons ve gram altın o tarihte bu fiyatlara çıkacak! Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

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İslam Memiş, ABD ekonomisinde iş gücü piyasalarına yönelik verilerin yatırımcılar için şu an odak noktası olduğunu belirtti. 2 Temmuz'da açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasının, piyasalarda önemli bir etki yarattığını vurguladı. Beklentilerin 176 bin kişi olmasına rağmen, açıklanan resmi verilerin yalnızca 114 bin kişi olarak kaydedildiğini hatırlattı. Bunun yanı sıra, ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi, faiz indirimleri için beklentileri artırdı.

Eylül Ayında Altın Fiyatlarında Hareketlilik Bekleniyor

Memiş, ABD ekonomisinde yaşanan bu gelişmelerin ons altın ve gram altın fiyatlarını hareketlendireceğini belirtti. Özellikle eylül ayında gelecek olası faiz indirimlerinin, altın piyasasında dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çekti. "Ons altın 2 bin 457 dolar seviyesinde. Enflasyon verisi açıklandıktan sonra geriledi.

Ons altın tarafında 2 bin 380 - 2 bin 480 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Orta Doğu'da gerilim artarsa 2 bin 520 - 2 bin 540 dolar seviyeleri var yukarıda," ifadelerini kullanan Memiş, FED'in ve Merkez Bankası'nın politikalarının da altın fiyatları üzerinde önemli etkisi olacağını belirtti.

Gram Altında Yıl Sonu Beklentisi: 3 Bin 500 Lira

Gram altın fiyatlarının seyrine dair de önemli tahminlerde bulunan İslam Memiş, gram altının bu hafta serbest piyasalarda 2 bin 705 lira seviyesini iki kez test ettiğini söyledi. Ağustos ayı için beklentisinin 2 bin 730 lira olduğunu vurgulayan Memiş, ons altının seyrinin gram altın fiyatlarını belirleyeceğine işaret etti.

"Ons altın nereye gram altın oraya. Gram altın ons altına göre hareket edecek. Ağustos sonuna kadar 2 bin 730 seviyesini beklemeye devam edeceğim," dedi. Memiş, yıl sonu için ise gram altın fiyatlarının 3 bin ila 3 bin 500 lira aralığında olacağını öngörüyor.

Altında Alım Fırsatları Devam Ediyor

İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle FED ve Merkez Bankası'nın para politikalarına odaklandıklarını dile getirerek, "Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. 2 bin 600 dolar seviyesinin ardından 3 bin dolar seviyesiyle ilgili beklentimde değişiklik yok," ifadelerini kullandı.

ABD Enflasyon Rakamları Açıklandı: Altın ve Dolar Fiyatlarında Hareketlilik Yaşandı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları nihayet açıklandı. Temmuz ayında ABD enflasyonu, aylık bazda yüzde 0,2 oranında artış göstererek beklentilere paralel seyretti. Ancak yıllık bazda enflasyon yüzde 2,9 ile öngörülerin altında kaldı. Bu gelişmeler, finansal piyasaları hareketlendirdi ve özellikle altın fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden oldu. Aynı zamanda, dolar kuru da dikkat çekici bir seviyede işlem görüyor; dolar kuru şu anda 33,63 liradan alıcı buluyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

ABD enflasyon verilerinin ardından altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 16 Ağustos 2024 itibarıyla güncel altın fiyatları:

Gram Altın Fiyatı

  • Alış fiyatı: 2.670,66 lira
  • Satış fiyatı: 2.706,15 lira

Çeyrek Altın Fiyatları

  • Yeni çeyrek alış fiyatı: 4.348 lira
  • Yeni çeyrek satış fiyatı: 4.413 lira
  • Eski çeyrek alış fiyatı: 4.295 lira
  • Eski çeyrek satış fiyatı: 4.335 lira

Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni yarım alış fiyatı: 8.724 lira
  • Yeni yarım satış fiyatı: 8.818 lira
  • Eski yarım alış fiyatı: 8.576 lira
  • Eski yarım satış fiyatı: 8.817 lira

Tam Altın Fiyatı

  • Yeni tam alış fiyatı: 17.419 lira
  • Yeni tam satış fiyatı: 17.581 lira
  • Eski tam alış fiyatı: 17.205 lira
  • Eski tam satış fiyatı: 17.365 lira

Ata Lira Fiyatı

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 17.823 lira
  • Yeni Ata altın satış fiyatı: 18.040 lira
  • Eski Ata altın alış fiyatı: 17.795 lira
  • Eski Ata altın satış fiyatı: 17.957 lira

Ata Beşli Altın Fiyatı

  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 88.971 lira
  • Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 90.005 lira
  • Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 88.564 lira
  • Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 89.467 lira

Gremse Altın Fiyatı

  • Yeni gremse altın alış fiyatı: 43.208 lira
  • Yeni gremse altın satış fiyatı: 43.880 lira
  • Eski gremse altın alış fiyatı: 42.806 lira
  • Eski gremse altın satış fiyatı: 43.474 lira

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir. Burada yer alan bilgi ve değerlendirmeler yatırım kapsamında görülmemelidir.

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