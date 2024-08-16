KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ: 16 Ağustos 2024 zamlı köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL? Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

15 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Türkiye genelindeki köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi ülkenin önemli geçiş noktaları için belirlenen yeni tarifeler, sürücüler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Yapılan bu son zamlardan sonra köprü ve otoyol ücretlerinin ne kadar arttığı, birçok kişinin gündeminde. Özellikle sık kullanılan bu güzergahlarda, yeni fiyatlar araç sahiplerini nasıl etkileyecek? Zam sonrası geçiş ücretlerinin detayları haberimizde sizlerle…