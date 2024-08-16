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KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ: 16 Ağustos 2024 zamlı köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL? Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

Türkiye genelinde köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılan zam, 15 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni tarifeler, özellikle büyük şehirlerdeki köprüler için merak konusu oldu. Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi kritik geçiş noktalarında yeni fiyatlar açıklandı. Artan maliyetler ve enflasyonun etkisiyle, sürücülerin cebini yakacak bu zamlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, güncel köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 08:05 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 08:05
KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ: 16 Ağustos 2024 zamlı köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL? Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

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15 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Türkiye genelindeki köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi ülkenin önemli geçiş noktaları için belirlenen yeni tarifeler, sürücüler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Yapılan bu son zamlardan sonra köprü ve otoyol ücretlerinin ne kadar arttığı, birçok kişinin gündeminde. Özellikle sık kullanılan bu güzergahlarda, yeni fiyatlar araç sahiplerini nasıl etkileyecek? Zam sonrası geçiş ücretlerinin detayları haberimizde sizlerle…

2024 GÜNCEL KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ

🚗 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 33 TL

🚗 1915 Çanakkale Köprüsü: 585 TL

🚗 Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 70 TL

🚗 Osmangazi Köprüsü: 555 TL

🚗 İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu: 187 TL

🚗 İstanbul-İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil): 1370 TL

OGS BAKİYESİ YETERSİZ OLURSA NE OLUR?

OGS hesabınızda yeterli kredi bulunmadığında geçiş ücretinin karşılanması zorunludur. Bu nedenle, Kredi Kartı otomatik ödeme talimatı verilmesi son derece önemlidir.

Aksi takdirde, OGS hesap bakiyesinin sürekli olarak takip edilmesi gerekecektir. OGS hesabında yeterli bakiye bulunmadığı durumlarda, hesap sıfır bakiyenin altına düşürülerek banka tarafından iptal edilecek ve Kara Listeye alınacaktır.

Hesabın iptalinden sonra yapılan geçişler ise 5 kat cezalı olarak kaydedilecektir.

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