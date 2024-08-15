Türkiye’den küresel enerji yatırımları: 4 ülkede petrol ve doğal gaz aranacak! Anlaşmalar tamam

Türkiye, 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak zamanında başladığı Milli Enerji ve Maden Politikası stratejisinde önemli bir yol kat etti.

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak.

Türkiye, bugün dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip ülkelerinden biri haline geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) dört derin deniz sondaj gemisi ve iki sismik gemisiyle beraber çok yoğun bir şekilde denizlerde aramalarına devam ediyor.

HEDEF 100 BİN VARİL

Türkiye bu aramalarının neticesinde Akdeniz'de, hemen akabinde de Karadeniz'de yaptığı çalışmalarla çok önemli sonuçlar elde etti. Türkiye şu anda Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 5.5 milyon metreküplük üretim yapıyor. Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varillik günlük üretime ulaşıldı. Gabar'da günlük 100 bin varil üretime ulaşılması hedefleniyor.