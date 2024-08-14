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Prim eksiği olana 3'lü imkan! 1.1 milyon kişilik kutu EYT paketi oluşuyor! 2000 sonrası sigorta...

Milyonlarca vatandaş, Meclis’te görüşülecek ikinci EYT düzenlemesine kilitlenmiş durumda. Özellikle küçük esnaflar, ev kadınları ve çalışan anneler için önemli değişiklikler getirecek olan bu düzenleme, Bağ-Kur'lu esnafların SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesini ve prim gün sayılarının düşürülmesini içeriyor. Yaklaşık 1 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek olan bu düzenleme, büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 08:28 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 08:28
Prim eksiği olana 3’lü imkan! 1.1 milyon kişilik kutu EYT paketi oluşuyor! 2000 sonrası sigorta...

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Meclis'te yapılacak ikinci EYT düzenlemesi, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırıyor. Küçük esnaflar, ev kadınları ve çalışan anneler için kritik önem taşıyan bu düzenleme, Bağ-Kur'lu esnafların SSK'lı çalışanlarla aynı haklara sahip olması ve prim gün sayılarının yeniden düzenlenmesi gibi konuları kapsıyor. Düzenlemenin, yaklaşık 1 milyon kişiyi doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, ikinci EYT düzenlemesi için gözlerini Meclis'e çevirmiş durumda. Bayram sonrasında hız kazanması beklenen çalışmalar, özellikle küçük esnaflar, ev kadınları ve çalışan anneler arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. Düzenleme kapsamında, Bağ-Kur'lu küçük esnafların SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesi ve prim gün sayılarının düşürülmesi gibi maddelerin yer alması, yaklaşık 1 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek. Bu kritik değişiklikler, vatandaşlar arasında heyecanla takip ediliyor.

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın beklediği ikinci EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, Meclis'te görüşülmeye başlanacak ve özellikle küçük esnaf , ev kadınları ve çalışan anneler için önemli değişiklikler getirecek.

🔴 Küçük Esnaflar için Erken Emeklilik: Düzenleme ile birlikte, yaklaşık 1 milyon küçük esnafın 5 yıl erken emeklilik imkanına sahip olması hedefleniyor. Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi planlanıyor, bu da esnafların emeklilik süreçlerini hızlandıracak ⏳.

🔴 Çalışan Anneler için Emeklilik Yaşı: Kadınlar için emeklilik yaşının, sahip oldukları çocuk sayısına göre esnetilmesi gündemde 👶👧. Bu düzenleme, çalışan annelerin emeklilik hakkını daha erken elde etmelerine olanak tanıyacak 🎉.

🔴 Ev Kadınlarına Destek: Ev kadınları için ise isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanması planlanıyor 🛡️. Böylece, ev kadınlarının emeklilik sürecine daha aktif katılımları teşvik edilecek. Asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre, en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 TL olup, bunun 2 bin 133 TL'si devlet tarafından karşılanacak 💸.

İkinci EYT düzenlemesi, geniş bir kesimi doğrudan ilgilendiren ve emeklilik süreçlerini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir adım olarak görülüyor. Meclis'te alınacak kararlar, milyonlarca vatandaşın yaşamını olumlu yönde etkileyecek 🌟.

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