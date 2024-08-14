Prim eksiği olana 3’lü imkan! 1.1 milyon kişilik kutu EYT paketi oluşuyor! 2000 sonrası sigorta...

🔴 Çalışan Anneler için Emeklilik Yaşı: Kadınlar için emeklilik yaşının, sahip oldukları çocuk sayısına göre esnetilmesi gündemde 👶👧. Bu düzenleme, çalışan annelerin emeklilik hakkını daha erken elde etmelerine olanak tanıyacak 🎉.

🔴 Ev Kadınlarına Destek: Ev kadınları için ise isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanması planlanıyor 🛡️. Böylece, ev kadınlarının emeklilik sürecine daha aktif katılımları teşvik edilecek. Asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre, en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 TL olup, bunun 2 bin 133 TL'si devlet tarafından karşılanacak 💸.