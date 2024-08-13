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Altın fiyatları için kritik uyarı! 'Çarşamba gününe dikkat' diyerek uyardı! Çeyrek, yarım, gram altın alacaklara...

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 11 Ağustos 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, piyasalarda yaşanabilecek büyük bir kırılmaya dikkat çekti. Memiş, özellikle Çarşamba gününden sonra altın, döviz ve borsa piyasalarında önemli hareketlenmeler olabileceğini belirterek, yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyardı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 09:27 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 09:27
Altın fiyatları için kritik uyarı! ’Çarşamba gününe dikkat’ diyerek uyardı! Çeyrek, yarım, gram altın alacaklara...

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Altın, döviz ve borsa piyasalarındaki tahminleriyle tanınan İslam Memiş, 11 Ağustos 2024 tarihli köşe yazısında Çarşamba gününe dikkat çekti. Memiş, bu tarihten sonra piyasalarda büyük bir kırılma yaşanabileceğini öne sürdü ve yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Bu tahminler, yatırımcıların dikkatini Çarşamba gününe çevirdi.

Nokta atışı yorumlarıyla tanınan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son kaleme aldığı köşe yazısında Çarşamba gününe dikkat çekti. İşte detaylar...

YILLIK BAZDA YÜZDE 3 ARTIŞ, AYLIK BAZDA YÜZDE 0,1 AZALMIŞTI

Küresel piyasaların gözü bu hafta ABD enflasyon verisinde olacağını belirten Memiş, 'Her ayın ikinci haftası piyasaları yakından ilgilendiren veri, tüm enstrümanlar üzerinde etkili olacak. Yıllık Haziran'da 3,1 olarak açıklanmıştı. Yıllık bazda yüzde 3 artış, aylık bazda yüzde 0,1 azalmıştı. Temmuz enflasyonunun ise düşük gelmesi bekleniyor. Ancak beklentinin üzerinde gelirse küresel piyasalarda ciddi bir dalgalanma olabilir. Ondan sebep Çarşamba günü saat 15:30'da açıklanacak veri çok önemli. Geçen hafta resesyon riski piyasalarda sert satışlara neden olmuştu'' diye açıkladı.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Dar bant aralığına sıkışan enstrümanlar Çarşamba günü kendine yeni bir yön belirleyeceğini dikkat çeken Memiş, ''Diğer yandan Fed'in faiz indirim beklentisi piyasalar tarafından yeniden gözden geçirilecek. Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi olup olmayacağı netlik kazanacak. Yatırımcıların Çarşamba gününe dikkat etmesi gerekiyor'' diyerek uyardı.

''KIRILMA BEKLENİYOR''

"Dolar/TL 33,49 lira, avro/TL 36,61 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. 33,30-33,80 lira dolar/TL kurunda bu hafta için geçerliliğini koruyor. EUR/USD paritesi nedenli Euro'nun hareketliliği daha önemli olacak. EUR/USD paritesi, 1,0850-1,0950 aralığında oyalanabilir. Çarşamba günü sonrası bir kırılma olması beklenmekte'' dedi.

ALTIN FİYATLARI (12 AĞUSTOS 2024)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
ALTIN (TL/GR) 2.657,37 2.657,76 1,51% 19:27
22 Ayar Bilezik 2.441,45 2.462,56 1,33% 19:25
Altın (ONS) 2.463,31 2.463,70 1,33% 19:41
Altın ($/kg) 78.814,00 78.826,00 1,34% 19:27
Altın (Euro/kg) 86.175,00 86.188,00 1,34% 19:27
Cumhuriyet Altını 17.371,00 17.558,00 1,30% 19:24
Yarım Altın 8.699,00 8.806,00 1,30% 19:25
Çeyrek Altın 4.336,00 4.407,00 1,31% 19:22
Reşat Altını 17.403,47 17.590,95 1,49% 19:24
Kulplu Reşat Altını 17.405,69 17.593,20 1,50% 19:24
22 Ayar Altın (TL/Gr) 2.433,62 2.574,30 1,29% 19:25
18 Ayar Altın (TL/Gr) 1.939,88 1.940,16 1,51% 19:27
14 Ayar Altın (TL/Gr) 1.438,85 1.881,10 1,21% 19:25
Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 42.708,42 43.402,28 0,75% 16:49
Kapalı Çarşı Beşli Altın 86.539,01 88.249,79 0,81% 16:54
Gremse Altın 42.735,31 43.723,76 0,81% 16:54
Ata Altın 17.628,32 18.077,84 0,81% 16:54
Tam Altın 17.094,12 17.436,02 0,81% 16:54
Külçe Altın ($) 79.350,00 79.400,00 0,60% 16:43
Has Altın 2.644,67 2.645,00 1,53% 19:26
Hamit Altın 17.403,47 17.590,95 1,49% 19:24

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NOT: Haberimiz yatırım tavsiyesi değildir!

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