Altın fiyatları için kritik uyarı! ’Çarşamba gününe dikkat’ diyerek uyardı! Çeyrek, yarım, gram altın alacaklara...

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Altın, döviz ve borsa piyasalarındaki tahminleriyle tanınan İslam Memiş, 11 Ağustos 2024 tarihli köşe yazısında Çarşamba gününe dikkat çekti. Memiş, bu tarihten sonra piyasalarda büyük bir kırılma yaşanabileceğini öne sürdü ve yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Bu tahminler, yatırımcıların dikkatini Çarşamba gününe çevirdi.

Nokta atışı yorumlarıyla tanınan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son kaleme aldığı köşe yazısında Çarşamba gününe dikkat çekti. İşte detaylar... YILLIK BAZDA YÜZDE 3 ARTIŞ, AYLIK BAZDA YÜZDE 0,1 AZALMIŞTI Küresel piyasaların gözü bu hafta ABD enflasyon verisinde olacağını belirten Memiş, 'Her ayın ikinci haftası piyasaları yakından ilgilendiren veri, tüm enstrümanlar üzerinde etkili olacak. Yıllık Haziran'da 3,1 olarak açıklanmıştı. Yıllık bazda yüzde 3 artış, aylık bazda yüzde 0,1 azalmıştı. Temmuz enflasyonunun ise düşük gelmesi bekleniyor. Ancak beklentinin üzerinde gelirse küresel piyasalarda ciddi bir dalgalanma olabilir. Ondan sebep Çarşamba günü saat 15:30'da açıklanacak veri çok önemli. Geçen hafta resesyon riski piyasalarda sert satışlara neden olmuştu'' diye açıkladı.