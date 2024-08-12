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Sasa Polyester (SASA) bedelsiz sermaye artırımı! Sasa bölündü mü, hisse fiyatı ne kadar? Tarih belli oldu

SASA Polyester Sanayi A.Ş., yatırımcıların ilgisini çekecek büyük bir karar aldı. Şirket, sermayesini %700 oranında artırarak 43,28 milyar TL'ye çıkaracağını duyurdu. Bu hamleyle birlikte hisse bölünmesi de gerçekleşecek. 27 Mart 2024 tarihinde açıklanan bu karar, mevcut hisse sahiplerine portföylerine 800 lot ek hisse katma fırsatı sunacak. Borsa yatırımcıları, bu gelişme sonrasında SASA hisselerinde yaşanacak hareketliliği yakından takip ediyor.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 09:23 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 09:23
Sasa Polyester SASA bedelsiz sermaye artırımı! Sasa bölündü mü, hisse fiyatı ne kadar? Tarih belli oldu

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SASA Polyester Sanayi A.Ş., sermaye artırımı kararıyla dikkatleri üzerine çekti. Şirketin sermayesini 5,41 milyar TL'den 43,28 milyar TL'ye çıkaracağını duyurması, yatırımcıları heyecanlandırdı. Bu önemli hamle sonucunda hisse bölünmesi gerçekleştirilecek ve yatırımcılar bedelsiz sermaye artırımı sayesinde 800 lot ek hisse sahibi olabilecek. SASA hisselerindeki bu gelişme, borsada hareketliliğe neden olabilir.

SASA Polyester, 2024 yılı için önemli bir adım atarak sermayesini %700 oranında artırma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, şirket sermayesi 5,41 milyar TL'den 43,28 milyar TL'ye çıkacak. 27 Mart 2024 tarihinde duyurulan bu gelişme ile yatırımcılar, portföylerinde bulunan SASA hisseleri için 800 lot bedelsiz hisse alma fırsatına sahip olacaklar. Hisse bölünmesi ve bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcıların portföylerine değer katarken, SASA hisselerinde de hareketli bir dönem yaşanmasına neden olacak. Borsa yatırımcıları, bölünme sonrası fiyatları dikkatle izliyor.

SASA HİSSE BÖLÜNDÜ MÜ?

Sasa Polyester'ın (SASA) şirket sermayesini 5,41 milyar TL'den 700% oranında bedelsiz olarak 43,28 milyar TL'ye yükseltecek. Bölünme gününe kadar portföyünde SASA hissesi bulunan tüm yatırımcılar bedelsiz sermaye artırımından yararlanabilecek. Hissenin 700% oranında bölünmeye gitmesiyle birlikte 100 lotu bulunan yatırımcının 800 lotu olacak.

SASSA HİSSE FİYATI NE KADAR, NEDEN DÜŞTÜ?

Sasa, düzeltilmiş pay fiyatı olan 4.88 TL'den işlem görmeye başlayacak.

SASA BEDELSİZ SERMAYE KAP AÇIKLAMASI

Hissenin düzeltilmiş pay fiyatı 4.88 TL olurken bedelsiz sermaye artırımını 8 Ağustos'ta onaylanmıştı. Kamuoyu Aydınlatma Plaftormun'a yapılan açıklamaya göre bölünme tarihi 12 Ağustos olarak açıklandı. KAP'ta yer alan bilgilendirme şöyle oldu:

"Yönetim Kurulunun 6 Haziran 2024 tarihli kararları kapsamında, 5.410.014.118,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.870.098.826,70 TL artırılmak suretiyle 43.280.112.944,80 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadil edilmesi için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru 8 Ağustos 2024 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin Kurul onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almakta olup bedelsiz pay alma hak kullanımı başlangıç tarihi 12 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir."

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