Sasa Polyester (SASA) bedelsiz sermaye artırımı! Sasa bölündü mü, hisse fiyatı ne kadar? Tarih belli oldu

SASA Polyester Sanayi A.Ş., sermaye artırımı kararıyla dikkatleri üzerine çekti. Şirketin sermayesini 5,41 milyar TL'den 43,28 milyar TL'ye çıkaracağını duyurması, yatırımcıları heyecanlandırdı. Bu önemli hamle sonucunda hisse bölünmesi gerçekleştirilecek ve yatırımcılar bedelsiz sermaye artırımı sayesinde 800 lot ek hisse sahibi olabilecek. SASA hisselerindeki bu gelişme, borsada hareketliliğe neden olabilir.
SASA Polyester, 2024 yılı için önemli bir adım atarak sermayesini %700 oranında artırma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, şirket sermayesi 5,41 milyar TL'den 43,28 milyar TL'ye çıkacak. 27 Mart 2024 tarihinde duyurulan bu gelişme ile yatırımcılar, portföylerinde bulunan SASA hisseleri için 800 lot bedelsiz hisse alma fırsatına sahip olacaklar. Hisse bölünmesi ve bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcıların portföylerine değer katarken, SASA hisselerinde de hareketli bir dönem yaşanmasına neden olacak. Borsa yatırımcıları, bölünme sonrası fiyatları dikkatle izliyor.
SASA HİSSE BÖLÜNDÜ MÜ?
Sasa Polyester'ın (SASA) şirket sermayesini 5,41 milyar TL'den 700% oranında bedelsiz olarak 43,28 milyar TL'ye yükseltecek. Bölünme gününe kadar portföyünde SASA hissesi bulunan tüm yatırımcılar bedelsiz sermaye artırımından yararlanabilecek. Hissenin 700% oranında bölünmeye gitmesiyle birlikte 100 lotu bulunan yatırımcının 800 lotu olacak.