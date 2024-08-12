Ve karar çıktı! Sosyal yardım başvurusu başladı! 500 bin TL hibe para desteği açıklandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat etmiş kadınlar için önemli bir adım attı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan Konut Destek Programı kapsamında, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip kadınlara 500 bin TL tutarında geri ödemesiz hibe desteği sağlanacak. Bu program, kadınların barınma ihtiyaçlarını karşılamaları için büyük bir fırsat sunuyor.
Yapılan açıklamaya göre, bu konut destek programı, 3294 Sayılı Kanun kapsamında yer alan ve eşi vefat etmiş kadınları hedefliyor. Program, ülke genelinde 2023 adet konut yapımını amaçlıyor ve bu doğrultuda yerel yönetimler ve hayırseverlerle işbirliği içinde yürütülecek. Program kapsamında, eşi vefat etmiş ve en az üç çocuğa sahip kadınlara, ev alımlarında tek seferlik 500 bin TL hibe verilecek. Bu destek, kadınların daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam ortamına sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor.
Başvuru Şartları ve Süreci
Eşi vefat etmiş, 18 yaş üstü kadınlar için hazırlanan bu destek paketine başvuruda bulunmak isteyenlerin, en az üç çocuğa sahip olmaları şartı aranacak. Bu koşulu sağlayan kadınların başvuruları, ilgili kurumlar tarafından kabul edilecek.