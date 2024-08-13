Nevresim Takımı, Kiğılı Polo Tişört, Ütü Masası, Çamaşır Askısı! BİM’de dev indirim! 14-16 Ağustos 2024 ucuz fiyat listesi

BİM, Ağustos ortasında hazırladığı aktüel ürünler kataloğuyla dikkat çekiyor. 13 Ağustos Salı günü mağazalarında temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde büyük indirimler sunacak olan BİM, 14 Ağustos'tan itibaren ise 279 bin TL'ye çekme karavan ve 599 bin TL'ye tiny house satışa çıkaracak. Alışveriş severler, bu hafta BİM mağazalarına gelecek olan ürünlerin tam listesini ve fiyatlarını heyecanla bekliyor.

BİM'in 13-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğuyla, ev ihtiyaçlarından teknolojiye, gıdadan tekstile kadar birçok ürün uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte detaylar...