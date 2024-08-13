3600 ila 4500 gün prim yeterli! 1998-2005-2008 SGK girişi olanlar dikkat! Emeklilik fırsatı kapıyı çaldı

📅 İLK SİGORTALILIK TARİHİNE GÖRE DEĞİŞEN ŞARTLAR 📆 1981 öncesi: Kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günü ile, erkekler 55 yaşında ve 3600 prim günü ile emekli olabiliyor.

📆 1976 öncesi: Erkekler 55 yaşında ve 3600 prim günü ile emekli olabiliyor.

📆 1999 öncesi: 3600 günle emeklilik mümkün, ancak 15 yıl sigortalılık ve yaş şartları da aranıyor.

📆 1999-2008: Bu dönemde sigorta başlangıcı olanlar için 4500 gün prim, 25 yıl sigortalılık ve 58-60 yaş şartı gerekiyor.

🏆 YAŞTAN EMEKLİLİĞİN AVANTAJLARI ✅ Prim günü yetersiz olanlar için emeklilik imkânı sunuyor.

✅ Daha erken bir yaşta emeklilik planlaması yapma şansı veriyor.

✅ Bireysel ihtiyaçlara göre esneklik sağlıyor.

💻 YENİ HESAPLAMALAR VE KAZANÇ ÇİZELGESİ SGK'nın yeni hesaplama sisteminde, 1997-2008 arasında sigorta girişi yapanlar için 10-11-12 yıllık çalışma ile emeklilik mümkün hale getirilmiş. Bu durum, kazanç çizelgesine ve kişisel duruma göre değişiklik gösterebiliyor.