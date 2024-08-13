Hesaplarınızı hemen kontrol etmeye başlayın! 12 saat sonra hesaplara 9.077 TL para yatırılacak!

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu? Evde bakım maaşı, memur maaşlarına yapılan zamlar doğrultusunda artırılmıştır. Temmuz 2024 zammı sonrası, evde bakım yardımı 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış, ailelerin yükünü hafifletmekte ve bakıma muhtaç kişilerin daha iyi şartlarda yaşam sürmelerine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, yaşlı aylığı da güncellenmiş olup, yüzde 70 ve üzerinde engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı 4 bin 196 TL'den 5 bin 7 TL'ye yükseltilmiştir.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır? Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, ödemelerinin yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler. e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için TC kimlik numaranız ile giriş yapmanız yeterlidir. Giriş yaptıktan sonra, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama Ekranı" üzerinden ağustos ayı ödemesinin yatırılıp yatırılmadığını kolayca kontrol edebilirsiniz.

Kimler Evde Bakım Maaşı Alabilir? Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç engelli veya yaşlı kişilerin bakımını üstlenen, bu kişilere günlük yaşamlarında yardımcı olan ve belirli koşulları sağlayan aile fertlerine ödenir. Bu yardımdan faydalanabilmek için aile bireyinin engellilik durumu ve bakıma muhtaçlık kriterlerinin karşılanması gerekmektedir.

Engelli veya yaşlı bireyin, günlük yaşam aktivitelerini kendi başına sürdürememesi ve bu durumda başkasının yardımına ihtiyaç duyması temel kriterler arasındadır. Ayrıca, hane gelirinin belirlenen sınırların altında olması da önemli bir faktördür.