SGK-SSK, BAĞ-KUR’lu 12.500, 13.000, 14,000, 15.000 alanlar dikkat! Ocak 2025 maaş tablosuna bakın! En düşük emekli aylığı...

ZAM ORANLARI VE TABAN MAAŞ ARTIŞLARI Temmuz ayında memur ve memur emeklileri, enflasyon farkıyla birlikte %19.31 zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı %24.73 olarak gerçekleşmişti. Bu artışlar sonrasında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltildi.

OCAK 2025 İÇİN BEKLENEN ZAM: %14.60 Merkez Bankası'nın Temmuz ayında ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi %42.95 olarak güncellendi. Bu tahmine dayanarak, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun %14.60 çıkması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2025'te %14.60 oranında zam alacaklar .

MEMURLAR İÇİN ZAM İPUCU Bu tahmin, memurların ve memur emeklilerinin Ocak 2025 zammı için de ipucu veriyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında memur maaşlarına Ocak 2025'te %6 oranında zam yapılacak. Eğer 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon %10'u aşarsa, aşan kısmı kadar da enflasyon farkı verilecek.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ NE GETİRİYOR? Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %38 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 zammı %10.64, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise %6.62 olacak. Ancak bu oranlar, yıl sonuna kadar enflasyon verilerinin nasıl gelişeceğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.