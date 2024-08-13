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SGK-SSK, BAĞ-KUR'lu 12.500, 13.000, 14,000, 15.000 alanlar dikkat! Ocak 2025 maaş tablosuna bakın! En düşük emekli aylığı...

Temmuz ayında yapılan maaş zammıyla bir nebze rahatlayan milyonlarca memur ve emekli, şimdi Ocak ayında yapılacak yeni zamma odaklandı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 42.95'lik yıl sonu TÜFE beklentisi, zam oranları hakkında ipuçları veriyor. Enflasyonun düşme eğiliminde olması, maaş artışlarının ne yönde şekilleneceği konusundaki merakı artırıyor.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 11:14 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 11:14
SGK-SSK, BAĞ-KUR’lu 12.500, 13.000, 14,000, 15.000 alanlar dikkat! Ocak 2025 maaş tablosuna bakın! En düşük emekli aylığı...

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Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz zammının ardından gözlerini Ocak ayında yapılacak yeni zamma çevirdi. Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 42.95 olarak açıklaması, Ocak zammı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Enflasyondaki düşüş sinyalleri ise maaş artışlarının nasıl olacağına dair heyecanı artırıyor.

Temmuz zammının ardından milyonlarca memur ve emekli Ocak ayında yapılacak zam oranını beklerken, Merkez Bankası'ndan gelen enflasyon tahminleri umut verici bir tablo çiziyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.95'e çekildi. Bu tahmin, enflasyonun düşüşe geçeceğine dair işaretler veriyor ve Ocak ayında memur, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yapılacak zammın nasıl şekilleneceği konusunda önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli, Temmuz ayında yapılan zamların ardından Ocak 2025 maaşlarına gelecek artışları merakla bekliyor. Son verilere göre, SGK-SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2025'te %14.60 oranında bir zam yapılacağı tahmin ediliyor. Bu zamla birlikte, 12.500 TL, 13.000 TL ve 14.000 TL maaş alan emeklilerin gelirlerinde önemli bir artış bekleniyor.

ZAM ORANLARI VE TABAN MAAŞ ARTIŞLARI

Temmuz ayında memur ve memur emeklileri, enflasyon farkıyla birlikte %19.31 zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı %24.73 olarak gerçekleşmişti. Bu artışlar sonrasında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltildi.

OCAK 2025 İÇİN BEKLENEN ZAM: %14.60

Merkez Bankası'nın Temmuz ayında ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi %42.95 olarak güncellendi. Bu tahmine dayanarak, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun %14.60 çıkması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2025'te %14.60 oranında zam alacaklar.

MEMURLAR İÇİN ZAM İPUCU

Bu tahmin, memurların ve memur emeklilerinin Ocak 2025 zammı için de ipucu veriyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında memur maaşlarına Ocak 2025'te %6 oranında zam yapılacak. Eğer 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon %10'u aşarsa, aşan kısmı kadar da enflasyon farkı verilecek.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ NE GETİRİYOR?

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %38 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 zammı %10.64, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise %6.62 olacak. Ancak bu oranlar, yıl sonuna kadar enflasyon verilerinin nasıl gelişeceğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

2025 TAHMİNİ EMEKLİ MAAŞLARI

%14.60 zamlı olarak 10.000 TL'den 30.000 TL'ye kadar olan maaşların zamlı halini sizler için derledik. Ancak bu rakamlar tahmini rakama göre sadece fikir edinme amacıyla oluşturulmuştur.

Eski Maaş (TL) Yeni Maaş (TL)
12.500 14.325
13.000 14.898
14.000 16.044
15.000 17.190
16.000 18.336
17.000 19.482
18.000 20.628
19.000 21.774
20.000 22.920
21.000 24.066
22.000 25.212
23.000 26.358
24.000 27.504
25.000 28.650
26.000 29.796
27.000 30.942
28.000 32.088
29.000 33.234
30.000 34.380

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