SGK-SSK, BAĞ-KUR’lu 12.500, 13.000, 14,000, 15.000 alanlar dikkat! Ocak 2025 maaş tablosuna bakın! En düşük emekli aylığı...

ZAM ORANLARI VE TABAN MAAŞ ARTIŞLARI
Temmuz ayında memur ve memur emeklileri, enflasyon farkıyla birlikte %19.31 zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı %24.73 olarak gerçekleşmişti. Bu artışlar sonrasında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltildi.
OCAK 2025 İÇİN BEKLENEN ZAM: %14.60
Merkez Bankası'nın Temmuz ayında ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi %42.95 olarak güncellendi. Bu tahmine dayanarak, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun %14.60 çıkması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2025'te %14.60 oranında zam alacaklar.
MEMURLAR İÇİN ZAM İPUCU
Bu tahmin, memurların ve memur emeklilerinin Ocak 2025 zammı için de ipucu veriyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında memur maaşlarına Ocak 2025'te %6 oranında zam yapılacak. Eğer 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon %10'u aşarsa, aşan kısmı kadar da enflasyon farkı verilecek.
MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ NE GETİRİYOR?
Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %38 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 zammı %10.64, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise %6.62 olacak. Ancak bu oranlar, yıl sonuna kadar enflasyon verilerinin nasıl gelişeceğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
2025 TAHMİNİ EMEKLİ MAAŞLARI
%14.60 zamlı olarak 10.000 TL'den 30.000 TL'ye kadar olan maaşların zamlı halini sizler için derledik. Ancak bu rakamlar tahmini rakama göre sadece fikir edinme amacıyla oluşturulmuştur.
|Eski Maaş (TL)
|Yeni Maaş (TL)
|12.500
|14.325
|13.000
|14.898
|14.000
|16.044
|15.000
|17.190
|16.000
|18.336
|17.000
|19.482
|18.000
|20.628
|19.000
|21.774
|20.000
|22.920
|21.000
|24.066
|22.000
|25.212
|23.000
|26.358
|24.000
|27.504
|25.000
|28.650
|26.000
|29.796
|27.000
|30.942
|28.000
|32.088
|29.000
|33.234
|30.000
|34.380