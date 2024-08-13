BIST 100 endeksi günü yükşelişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,94 artışla 9.920,61 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 92;05 puan değer kazanırken, toplam işlem hacmi 78,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,94 artışla 9.920,61 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 92;05 puan değer kazanırken, toplam işlem hacmi 78,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi %2,75 oranında yükşelişle günün en çok kazandıran sektörü olurken, holding endeksi %0,23 artışla gösterdi. Sektörler arasında en fazla kaybettiren ise %0,68 düşüşle iletişim sektörü oldu.
ENDEKS 9.920 PUANI AŞTI
ABD'DE bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre, temmuz ayında ÜFE aylık %0,1, yıllık ise %2,2 artış gösterdi. Beklentilerin altında kalan bu verilerin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimine gideceği beklentileri güçlendi. Analistler, bu durumun küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtiyor.
Yarın yurt içinde sakin bir veri gündemi beklenirken, yurt dışında ABD ve İngiltere'de açıklanacak enflasyon verileri ile Avro Bölgesi'nde büyümenin takip edileceğini analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in bundan sonraki politikaları hakkında daha fazla ipucu verebileceğini ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.