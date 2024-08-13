BIST 100 endeksi günü yükşelişle tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,94 artışla 9.920,61 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 92;05 puan değer kazanırken, toplam işlem hacmi 78,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Borsa günü artıda kapattı Bankacılık endeksi %2,75 oranında yükşelişle günün en çok kazandıran sektörü olurken, holding endeksi %0,23 artışla gösterdi. Sektörler arasında en fazla kaybettiren ise %0,68 düşüşle iletişim sektörü oldu. ENDEKS 9.920 PUANI AŞTI ABD'DE bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre, temmuz ayında ÜFE aylık %0,1, yıllık ise %2,2 artış gösterdi. Beklentilerin altında kalan bu verilerin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimine gideceği beklentileri güçlendi. Analistler, bu durumun küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtiyor.