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Vakıfbank’tan 2,3 trilyon lira destek | Türkiye ekonomisine katkısı 2,3 trilyon TL'ye çıktı!

VakıfBank, 2024 yılının ilk yarısında ulaştığı 23 milyar 250 milyon TL brüt kârından 4 milyar 59 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 19 milyar 192 milyon TL net kâr elde etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
Vakıfbank’tan 2,3 trilyon lira destek | Türkiye ekonomisine katkısı 2,3 trilyon TL’ye çıktı!

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Reel ekonomiye desteğini kesintisiz sürdüren VakıfBank, 2024 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını paylaştı. VakıfBank, 2024 yılının ilk yarısında ulaştığı 23 milyar 250 milyon TL brüt kârından 4 milyar 59 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 19 milyar 192 milyon TL net kâr elde etti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 'Yılın ilk yarısında Bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 38 artarak 2,3 trilyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 34 artışla 1,7 trilyon TL seviyesini, aşmış bulunmaktadır" dedi.

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