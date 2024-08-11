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Emekliye indirim yarışı: Türkiye’nin her yerinde binlerce firmadan yüzde 50’ye varan indirim | Seyahat, giyim, ulaşım...

Özel sektör ve kamu kurumlarıyla anlaşmalar yapan SGK emekliler için yürürlüğe giren indirimleri ve ücretsiz hizmetleri paylaştı. Emekliler indirim fırsatlarını www.emekliler.gov.tr adresinden öğrenebilirler.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 06:59 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 06:59
Emekliye indirim yarışı: Türkiye’nin her yerinde binlerce firmadan yüzde 50’ye varan indirim | Seyahat, giyim, ulaşım... 1

SGK'den yapılan açıklamada, 2024'ün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından, yıl boyunca emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek amacıyla yapılabilecek faaliyetlerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'nın eşgüdüm içinde geniş bir çalışma yürüttüğü ve yürütmeye devam ettiği bildirildi.

Emekliye indirim yarışı: Türkiye’nin her yerinde binlerce firmadan yüzde 50’ye varan indirim | Seyahat, giyim, ulaşım... 2

Ayrıca tüm paydaşlarla çeşitli fikir alışverişlerinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, çalışmalar sonucunda planlanan faaliyetlerin bir kısmının tamamlandığı, bir kısmıyla ilgiliyse teknik detayların kesinleşmesi sebebiyle çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Emekliye indirim yarışı: Türkiye’nin her yerinde binlerce firmadan yüzde 50’ye varan indirim | Seyahat, giyim, ulaşım... 3

TAMAMLANAN İŞLEMLER
Açıklamada, çalışmaları tamamlanan faaliyetlere yer verildi.

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