Türkiye'nin en büyük 2. GES'i olacak! Kalyon Enerji’den dev adım: Enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz

Kalyon Enerji , daha evvel yatırımını tamamladığı Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar GES için de yine UKEF garantörlüğünde 291 milyon dolar finansman sağlamış ve bu finansman bu tür bir proje için UKEF'in sağladığı en yüksek tutarlı kredi olmuştu.

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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ GES'İ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini hayata geçirmek için çalışmalarına başlayan Kalyon Enerji, proje için UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered Bankası ile 249 milyon euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da, toplam 390 MWp elektrik üretim kapasitesine sahip olacak proje için sağlanan kredi, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ve Kalyon Holding'e duyduğu güvenin somut göstergesi oldu. Yurt dışı kaynaklı bu finansman, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki güçlü konumunu ve büyüme potansiyelini de bir kez daha gözler önüne serdi. Böylece Kalyon Enerji, söz konusu kredi ile toplam 565 milyon dolar mertebesinde dış kaynağın ülkemize girişini sağlamıştır.