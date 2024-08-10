Türkiye'nin en büyük 2. GES'i olacak! Kalyon Enerji’den dev adım: Enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz

Dev projelere imza atan Kalyon Enerji, Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini hayata geçirmek için Birleşik Krallık'tan UKEF ve Polonya'dan KUKE garantörlüğünde İngiltere merkezli Standard Chartered Bankası'ndan 249 milyon euro tutarında kredi temin etti. Projeye ilişkin konuşan Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Elvan, "Bu kredi, Kalyon Enerji'nin UKEF ile bugüne kadar Türkiye'deki ikinci çalışması. Aldığımız yeşil finansman sayesinde, sadece sürdürülebilir enerji çözümleri sunmakla kalmıyor aynı zamanda istihdam oluşturuyor, toplumsal fayda yaratacak projeler geliştirip yenilebilir enerji kaynaklarını kullanarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kalyon Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları ve projeleriyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunmaya devam ederken, uluslararası alanda da ses getiren başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor.
Kalyon Enerji, daha evvel yatırımını tamamladığı Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar GES için de yine UKEF garantörlüğünde 291 milyon dolar finansman sağlamış ve bu finansman bu tür bir proje için UKEF'in sağladığı en yüksek tutarlı kredi olmuştu.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ GES'İ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini hayata geçirmek için çalışmalarına başlayan Kalyon Enerji, proje için UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered Bankası ile 249 milyon euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da, toplam 390 MWp elektrik üretim kapasitesine sahip olacak proje için sağlanan kredi, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ve Kalyon Holding'e duyduğu güvenin somut göstergesi oldu. Yurt dışı kaynaklı bu finansman, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki güçlü konumunu ve büyüme potansiyelini de bir kez daha gözler önüne serdi. Böylece Kalyon Enerji, söz konusu kredi ile toplam 565 milyon dolar mertebesinde dış kaynağın ülkemize girişini sağlamıştır.