Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: Dar gelirliye destek ödendi | 3,8 milyar daha!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirterek ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,8 milyar lira ödeme yapacaklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılın sonuna kadar uzatıldığı bilgisini aktaran Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmadığı için düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini hatırlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN