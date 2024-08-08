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19 Euro'ya düştü! PEGASUS UCUZA BİLET KAMPANYASI! 36 saat sürecek İNDİRİM başladı! Atina, Hamburg, Münih, Roma, Zürih, Paris,...

Pegasus Havayolları, yurt dışına seyahat etmek isteyenler için yeni bir kampanya duyurdu. 8-9 Ağustos tarihlerinde alınan biletlerle, 1 Eylül - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, 19 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor. İşte Pegasus'un bu kampanyası ile ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 16:09 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 16:22
19 Euro’ya düştü! PEGASUS UCUZA BİLET KAMPANYASI! 36 saat sürecek İNDİRİM başladı! Atina, Hamburg, Münih, Roma, Zürih, Paris,... 1

Pegasus Havayolları, yurt dışına seyahat etmek isteyenler için yeni bir kampanya duyurdu. İşte pegasus ucuza bilet kampanyası hakkında tüm merak edilenler...

19 Euro’ya düştü! PEGASUS UCUZA BİLET KAMPANYASI! 36 saat sürecek İNDİRİM başladı! Atina, Hamburg, Münih, Roma, Zürih, Paris,... 2

KAMPANYA DETAYLARI

Satış Tarihleri 📅: Kampanya, 8 Ağustos 2024 saat 08.45'ten itibaren 9 Ağustos 2024 saat 23.59'a kadar satış, ödeme ve biletleme işlemlerinin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.

Uçuş Tarihleri 🗓️: 1 Eylül – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli.

19 Euro’ya düştü! PEGASUS UCUZA BİLET KAMPANYASI! 36 saat sürecek İNDİRİM başladı! Atina, Hamburg, Münih, Roma, Zürih, Paris,... 3

Geçerli Hatlar 🌐: Kampanya, aşağıda listelenen yurt dışı hatlarda seçili direkt uçuşlarda toplam 50.000 koltuk için geçerlidir. Kıbrıs uçuşları kampanya kapsamı dışındadır.

İndirimler 💸: Koltuk seçiminde %30 indirim fırsatı da sunulmaktadır.

Yararlanabilecek Kişiler 🛂: Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabilir. Üyelik ücretsizdir.

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