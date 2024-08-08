Pegasus Havayolları, yurt dışına seyahat etmek isteyenler için yeni bir kampanya duyurdu. İşte pegasus ucuza bilet kampanyası hakkında tüm merak edilenler...

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KAMPANYA DETAYLARI

Satış Tarihleri 📅: Kampanya, 8 Ağustos 2024 saat 08.45'ten itibaren 9 Ağustos 2024 saat 23.59'a kadar satış, ödeme ve biletleme işlemlerinin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.

Uçuş Tarihleri 🗓️: 1 Eylül – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli.

