Pegasus Havayolları, yurt dışına seyahat etmek isteyenler için yeni bir kampanya duyurdu. İşte pegasus ucuza bilet kampanyası hakkında tüm merak edilenler...
KAMPANYA DETAYLARI
Satış Tarihleri 📅: Kampanya, 8 Ağustos 2024 saat 08.45'ten itibaren 9 Ağustos 2024 saat 23.59'a kadar satış, ödeme ve biletleme işlemlerinin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.
Uçuş Tarihleri 🗓️: 1 Eylül – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli.
Geçerli Hatlar 🌐: Kampanya, aşağıda listelenen yurt dışı hatlarda seçili direkt uçuşlarda toplam 50.000 koltuk için geçerlidir. Kıbrıs uçuşları kampanya kapsamı dışındadır.
İndirimler 💸: Koltuk seçiminde %30 indirim fırsatı da sunulmaktadır.
Yararlanabilecek Kişiler 🛂: Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabilir. Üyelik ücretsizdir.