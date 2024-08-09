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Teknoloji girişimine büyük teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, teknolojinin hemen her alanında yeni girişimleri teşvik edeceklerini söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Teknoloji girişimine büyük teşvik

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı'na başvuruların açıldığını bildirdi. Yaptığı sosyal medya paylaşımında Türkiye'yi kritik teknolojilerin üretim üssü yapma hedefiyle stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın yeni çağrısını açtıklarını bildiren Kacır, daha önce açılan makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri ve dijital dönüşüm çağrıları kapsamında desteklemeye devam ettikleri 175 projeyle 12 milyar lirası AR-GE harcaması olmak üzere yaklaşık 102 milyarlık yatırımı harekete geçirdiklerini aktardı.

13 EYLÜL'E KADAR SÜRE
Kacır, birçok sahada yeni yatırımları teşvik etmeye devam edeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla ilan edilen Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı'yla döngüsel ekonomi ve iklim teknolojilerinden malzeme teknolojilerine, biyoteknoloji ve akıllı yaşam teknolojilerinden yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojilerine, elektronik ve makine teknolojilerinden afet teknolojilerine birçok sahada yeni yatırımları teşvik edeceğiz. Yatırımcılarımızın, 6 kategoride 358 yenilikçi teknoloji alanı, yüksek ve ortayüksek teknolojili sektörlerden seçilmiş 1058 ürün ve 34 kritik ham maddeye dayalı yüksek katma değerli ürün için geliştirecekleri yatırım projelerini 13 Eylül'e kadar sunmalarını bekliyoruz."

YENİLİKÇİ GİRİŞIMLER İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ
KOSGEB ve TÜBİTAK arasında Türkiye'deki teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan protokol imzalandı. İş birliği KOSGEB Başkanı A. Serdar İbrahimcioğlu ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından imza altına alındı. Protokol kapsamında, KOBİ'lerin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması hedeflenecek. İmzalanan protokol ile KOSGEB'in TEKMER Destek Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı altında açılacak BiGG 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı kapsamında uygulayıcı kuruluş olmaları teşvik edilecek. TEKMER işletici kuruluşlarına değerlendirme süreçlerinde ek puan sağlanacak.

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