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Gabar'a 2 yılda 480 kilometre yol yapıldı

Cumhuriyet tarihinin karalarda gerçekleşmiş en büyük petrol keşfi olan Gabar'da, Ankara-İstanbul arası kadar yol yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gerekli ekipmanların kuyulara götürülmesi ve üretilen petrolün transferi için yol yaptıklarını belirterek "Stratejik yol ağımız, yaklaşık 2 yılda 480 kilometreye ulaştı. Gabar'ın can damarını bu ulaşım altyapısı oluşturuyor" dedi.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Gabar’a 2 yılda 480 kilometre yol yapıldı

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Cumhuriyet tarihinin karalarda gerçekleşmiş en büyük petrol keşfi olan Gabar'da, Ankara-İstanbul arası kadar yol yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gerekli ekipmanların kuyulara götürülmesi ve üretilen petrolün transferi için yol yaptıklarını belirterek "Stratejik yol ağımız, yaklaşık 2 yılda 480 kilometreye ulaştı. Gabar'ın can damarını bu ulaşım altyapısı oluşturuyor" dedi.

Bugün, 41 kuyuda günlük 45 bin varil üretim yapan bölge, Şırnak'ı bir çekim merkezi haline getirirken 3 bin kişiye istihdam imkânı sağladı. Gabar'daki yol inşası sırasında transferi sağlanacak petrolün yanı sıra bölgenin coğrafi ve iklim koşulları da dikkate alındı. Ana arter yollarda asfalt; lokasyon, güvenlik ve bağlantı yollarında ise beton kaplama tercih edildi. 1850 rakıma kadar yapılan yolların kalınlığında iklim ve güvenlik şartları hesaba katıldı.

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