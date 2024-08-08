BDDK verileri açıkladı! KKM’den hızlı çıkış! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 832,0 milyar TL'den 1 trilyon 764,3 milyar TL'ye geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 832,0 milyar TL'den 1 trilyon 764,3 milyar TL'ye geriledi.
Aynı haftada krediler 14 trilyon TL'den 14 trilyon 138,5 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 16 trilyon 931,6 milyar TL'den 16 trilyon 783,2 milyar TL'ye indi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 745,2 milyar TL'den 1 trilyon 756,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 496,6 milyar TL'den 1 trilyon 536,5 milyar TL'ye yükseldi.
Takipteki alacaklar ise 241,2 milyar TL'den 244,3 milyar TL'ye çıktı.
Veriler 2 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.
MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yıl önce 3,4 trilyon lira olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyişle, 1,6 trilyon lira azaldığını belirterek, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Şimşek, KKM hesaplarına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bir yıl önce 3,4 trilyon lira olan KKM stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyerek, 1,6 trilyon lira azaldığını bildiren Bakan Şimşek, şunları kaydetti:
"Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz."