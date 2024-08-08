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65 BİN HANEYE ELEKTRİK | Kalyon Enerji’den dev GES projesi

Kalyon Enerji Türkiye’nin en büyük ikinci güneş enerjisi santrali için kolları sıvadı. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 7 ayrı bölgede kuracağı toplam 390 megavatlık elektrik üretim kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin inşası için İngiliz Standard Chartered Bankası tarafından 249 milyon avro kredi sağlanacak. Proje tamamlandığında söz konusu GES'lerde Türkiye'de 65 binden fazla haneye yetecek miktarda elektrik üretilecek.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 15:37 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 15:46
65 BİN HANEYE ELEKTRİK | Kalyon Enerji’den dev GES projesi

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Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) ve Polonya İhracat Kredi Kuruluşu (KUKE) garantörlüğünde, Kalyon Enerji'nin 390 megavatlık güneş enerjisi santraline İngiliz Standard Chartered Bankası tarafından 249 milyon avro kredi sağlanacak.

Güneş EnerjisiGüneş Enerjisi

İNGİLTERE'DEN KALYON ENERJİ'YE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ İÇİN 249 MİLYON AVRO KREDİ
UKEF'ten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji'nin Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 7 ayrı bölgede kuracağı toplam 390 megavatlık elektrik üretim kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin inşası için 249 milyon avroluk finansman sağlanacak.

Proje tamamlandığında söz konusu GES'lerde Türkiye'de 65 binden fazla haneye yetecek miktarda elektrik üretilecek.

Kalyon Enerji'den dev GES projesiKalyon Enerji'den dev GES projesi

İngiliz ihracatçı GE Vernova şirketi, santral için inverter istasyonları, enerji santrali kontrolörleri ve diğer kritik ekipmanları tedarik edecek ve kuracak. Böylece, GE Vernova'nın Staffordshire tesisindeki istihdamının yanı sıra İngiltere'de tedarik zincirinin de desteklenmesi hedefleniyor.

Polonyalı ihracatçılar proje için güvenlik sistemleri ve çelik bileşenler sağlayacak.

Güneş enerjisiGüneş enerjisi

Söz konusu kredi UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered tarafından verilecek. İngiliz ihracat kuruluşu UKEF finansmana yüzde 100 garanti sağlarken, finansmanın 122 milyon avrosu Polonya İhracat Kuruluşu KUKE tarafından reasüre edildi.

İngiltere İhracat Bakanı Gareth Thomas, finansmana ilişkin değerlendirmesinde, İngiliz işletmelerinin dünya standartlarındaki mal ve hizmetlerini farklı ülkelere satabilmeleri için ihracatı artırmanın ekonomiyi büyütme misyonunun parçası olduğunu belirtti.

Kalyon Enerji Üst Yöneticisi Murtaza AtaKalyon Enerji Üst Yöneticisi Murtaza Ata

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ OLACAK
Kalyon Enerji Üst Yöneticisi Murtaza Ata da söz konusu santralin Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santrali olacağını dile getirerek, finansmanın Kalyon Enerji'nin UKEF ve GE Vernova ile bugüne kadar güneş enerjisinde gerçekleştirdiği ikinci işlem olduğunu ifade etti.

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