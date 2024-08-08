65 BİN HANEYE ELEKTRİK | Kalyon Enerji’den dev GES projesi

İngiltere İhracat Bakanı Gareth Thomas, finansmana ilişkin değerlendirmesinde, İngiliz işletmelerinin dünya standartlarındaki mal ve hizmetlerini farklı ülkelere satabilmeleri için ihracatı artırmanın ekonomiyi büyütme misyonunun parçası olduğunu belirtti.

Söz konusu kredi UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered tarafından verilecek. İngiliz ihracat kuruluşu UKEF finansmana yüzde 100 garanti sağlarken, finansmanın 122 milyon avrosu Polonya İhracat Kuruluşu KUKE tarafından reasüre edildi.

Kalyon Enerji Üst Yöneticisi Murtaza Ata

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ OLACAK

Kalyon Enerji Üst Yöneticisi Murtaza Ata da söz konusu santralin Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santrali olacağını dile getirerek, finansmanın Kalyon Enerji'nin UKEF ve GE Vernova ile bugüne kadar güneş enerjisinde gerçekleştirdiği ikinci işlem olduğunu ifade etti.