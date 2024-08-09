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Ev alıp satarken dikkat! Emlak sektöründe yeni dönem: 15 Eylül'de başlıyor

15 Eylül'de gayrimenkul sektörü doğrulanmış ilan dönemine geçiyor. E-Devlet üzerinden yapılacak olan işlemle birlikte piyasada fahiş fiyat ve doğru olmayan ilanların önüne geçilecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Ev alıp satarken dikkat! Emlak sektöründe yeni dönem: 15 Eylül’de başlıyor

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15 Eylül'de gayrimenkul sektörü doğrulanmış ilan dönemine geçiyor. E-Devlet üzerinden yapılacak olan işlemle birlikte piyasada fahiş fiyat ve doğru olmayan ilanların önüne geçilecek. Böylece 'ayakçı' olarak tabir edilen, vergi levhası, taşınmaz ticaret yetki belgesi ve ofisi olmayan kişiler emlakçılık yapamayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın duyurusuna göre, emlak ilanları artık e-devlet üzerinden doğrulanarak yapılacak. Bu, hem sektörün itibarını koruyacak hem de dolandırıcılık faaliyetlerini engelleyecek.

Hileli ilana geçit yok! Emlak sektöründe yeni dönem: 15 Eylülde başlıyorHileli ilana geçit yok! Emlak sektöründe yeni dönem: 15 Eylülde başlıyor
Hileli ilana geçit yok! Emlak sektöründe yeni dönem: 15 Eylül'de başlıyor

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