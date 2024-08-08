Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan yeni hedef 5 milyar dolar! | En az 7 alanda yeni ticari iş birliği!

''İKİLİ TİCARET 1 MİLYAR DOLARI AŞTI''

Bolat, iş dünyasıyla yapılan toplantılarda Pakistan ile karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için iki ülke iş insanlarının görüşleri ve beklentilerini dinlediklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gıda, enerji, sağlık, lojistik, elektronik, makina ve altyapı gibi stratejik alanlarda işbirliği fırsatlarını ele alarak yeni projeler geliştirme ve 2023 yılında 1 milyar dolar seviyesini aşan ikili ticaretimizi daha da artırma konusunda görüş alışverişinde bulunduk. İş dünyasıyla buluşmamızın iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendireceğine ve ticari fırsatları artıracağına olan inancımız tamdır."