Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan yeni hedef 5 milyar dolar! | En az 7 alanda yeni ticari iş birliği!

''İKİLİ TİCARET 1 MİLYAR DOLARI AŞTI''
Bolat, iş dünyasıyla yapılan toplantılarda Pakistan ile karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için iki ülke iş insanlarının görüşleri ve beklentilerini dinlediklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gıda, enerji, sağlık, lojistik, elektronik, makina ve altyapı gibi stratejik alanlarda işbirliği fırsatlarını ele alarak yeni projeler geliştirme ve 2023 yılında 1 milyar dolar seviyesini aşan ikili ticaretimizi daha da artırma konusunda görüş alışverişinde bulunduk. İş dünyasıyla buluşmamızın iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendireceğine ve ticari fırsatları artıracağına olan inancımız tamdır."
Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ) Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (sol), İslamabad.
PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF ZİYARETİ
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildiklerini belirterek, "Görüşmemizde, Türk müteahhitlik firmaları ve yatırımcı şirketlerimizin, Pakistan'da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine ve Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına katkılarını ele aldık, bu katkıları iki ülke lehine nasıl daha da artıracağımızı değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Bolat, ziyaret kapsamında görüştüğü Pakistan Başbakanı Şerif ile ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydetti.
ŞAHBAZ ŞERİF'TEN ERDOĞAN VURGUSU
Pakistan Başbakanı Şerif'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi, derinleştirilmesi, yeni hedeflerle çok daha yukarılara çıkarılması için güçlü bir irade ve kararlılığa sahip olduklarını, özellikle ticaret ve yatırım alanında firmalarımıza tüm desteklerini vereceklerini ifade ettiğini aktaran Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Görüşmemizde, Türk müteahhitlik firmaları ve yatırımcı şirketlerimizin, Pakistan'da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine ve Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına katkılarını ele aldık, bu katkıları iki ülke lehine nasıl daha da artıracağımızı değerlendirdik. Dost ve kardeş Pakistan ile ticari ve ekonomik bağlarımızı güçlendirmek, iki ülke halklarının refahına katkı sağlayacak şekilde ilerletmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."