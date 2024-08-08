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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan yeni hedef 5 milyar dolar! | En az 7 alanda yeni ticari iş birliği!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'da Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, Pakistan ile gıda, enerji, sağlık, lojistik, elektronik, makina ve altyapı gibi stratejik alanlarda işbirliği fırsatlarını ve 1 milyar dolar seviyesini aşan ticaret hacmini artırmak için görüşüldüğünü ifade etti.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 21:27 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 22:00
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan yeni hedef 5 milyar dolar! | En az 7 alanda yeni ticari iş birliği!

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'da gıda, enerji, sağlık, lojistik, elektronik, makina ve altyapı gibi stratejik alanlarda işbirliği fırsatlarını ele alarak yeni projeler geliştirme ve 2023 yılında 1 milyar dolar seviyesini aşan ikili ticareti daha da artırma konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi. Bolat daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşerek Şerif'in Başkan Erdoğan ile birlikte ikili ilişkileri daha da güçlendirmek istediğini söylediğini iletti.

Ticaret Bakanı Ömer BolatTicaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

BOLAT, DTİK TOPLANTISI'NA KATILDI

Türk ve Pakistanlı iş insanlarıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Pakistan Yatırım ve Özelleştirme Bakanı Abdul Aleem Khan, ülke iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve iki ülke iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Bolat, ardından Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katıldıklarını kaydetti.

''İKİLİ TİCARET 1 MİLYAR DOLARI AŞTI''

Bolat, iş dünyasıyla yapılan toplantılarda Pakistan ile karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için iki ülke iş insanlarının görüşleri ve beklentilerini dinlediklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gıda, enerji, sağlık, lojistik, elektronik, makina ve altyapı gibi stratejik alanlarda işbirliği fırsatlarını ele alarak yeni projeler geliştirme ve 2023 yılında 1 milyar dolar seviyesini aşan ikili ticaretimizi daha da artırma konusunda görüş alışverişinde bulunduk. İş dünyasıyla buluşmamızın iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendireceğine ve ticari fırsatları artıracağına olan inancımız tamdır."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ) Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (sol), İslamabad.Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ) Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (sol), İslamabad.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF ZİYARETİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildiklerini belirterek, "Görüşmemizde, Türk müteahhitlik firmaları ve yatırımcı şirketlerimizin, Pakistan'da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine ve Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına katkılarını ele aldık, bu katkıları iki ülke lehine nasıl daha da artıracağımızı değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Bolat, ziyaret kapsamında görüştüğü Pakistan Başbakanı Şerif ile ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydetti.

ŞAHBAZ ŞERİF'TEN ERDOĞAN VURGUSU

Pakistan Başbakanı Şerif'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi, derinleştirilmesi, yeni hedeflerle çok daha yukarılara çıkarılması için güçlü bir irade ve kararlılığa sahip olduklarını, özellikle ticaret ve yatırım alanında firmalarımıza tüm desteklerini vereceklerini ifade ettiğini aktaran Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görüşmemizde, Türk müteahhitlik firmaları ve yatırımcı şirketlerimizin, Pakistan'da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine ve Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına katkılarını ele aldık, bu katkıları iki ülke lehine nasıl daha da artıracağımızı değerlendirdik. Dost ve kardeş Pakistan ile ticari ve ekonomik bağlarımızı güçlendirmek, iki ülke halklarının refahına katkı sağlayacak şekilde ilerletmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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