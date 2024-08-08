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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uyardı: Bu SMS'lere itibar etmeyin! | GSS prim borcu ödemeleri nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Salık Sigortası prim borçlarına ilişkin yanıltıcı IBAN numaralı SMS'ler hakkında kamuoyuna önemi bir uyarıda bulundu. Son dönemlerde artan şikayet vakalarına yönelik basın açıklaması yaptı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 17:40 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 18:10
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK uyardı: Bu SMS’lere itibar etmeyin! | GSS prim borcu ödemeleri nasıl yapılır?

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Salık Sigortası prim borçlarına ilişkin IBAN numarası kullanılarak dolandırıcılık amacıyla gönderilen SMS'lere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), bazı vatandaşlara, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS'ler gönderildiği, ancak söz konusu ödeme için herhangi bir IBAN numarasına para yatırılmaması gerektiği belirtildi.SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), bazı vatandaşlara, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS'ler gönderildiği, ancak söz konusu ödeme için herhangi bir IBAN numarasına para yatırılmaması gerektiği belirtildi.

SGK, YANILTICI MESAJLARA İLİŞKİN VATANDAŞLARI UYARDI

SGK, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin yanıltıcı IBAN numaralı SMS'ler hakkında açıklama yaptı. SGK, Son dönemlerde vatandaşlardan genel sağlık sigortası prim borcunun bulunduğu ve iletilen IBAN'a para yatırılarak söz konusu borcun ödenebileceğine dair SMS'ler iletildiğine ilişkin şikayetler geldiğini belirtti. SGK şunları kaydetti:

"5510 sayılı Kanunun 60'ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında prim borcu bulunan vatandaşlarımız söz konusu prim borçlarını anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı ile mobil bankacılık kanalı veya e-devlet üzerinden yalnızca T.C. Kimlik Numaraları ile ödeyebilmekte bu doğrultuda genel sağlık sigortası prim ödemeleri için herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerekmektedir. Kurumumuz tarafından vatandaşlarımıza ilgili kapsamlarda bilgilendirme amacıyla gönderilen tebligat ve SMS'ler içerisinde de herhangi bir IBAN numarasına yer verilmemektedir. Buna göre vatandaşlarımızın kendilerine iletilen genel sağlık sigortası borcunun bulunduğu ve mesajda yer alan IBAN numarasına söz konusu borcun yatırılmasına dair SMS'lere itibar etmemeleri gerekmektedir."

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